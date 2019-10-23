Зеленский встретился со Штайнмайером: что известно – фото

В рамках своего визита в Японию Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с федеральным президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером.

Какие темы обсудили Зеленский и Штайнмайер

Стороны обсудили нынешнюю ситуацию на Донбассе, сообщает пресс-служба президента. Президент также пригласил Франка-Вальтера Штайнмайера посетить Украину.

Важно! Ультиматум Кремлю: чего требует Украина от России в Минске и какими будут последствия

В частности, Владимир Зеленский поблагодарил Штайнмайера за "приложенные усилия для политико-дипломатического урегулирования войны на Донбассе" и "постоянное внимание к вопросу восстановления территориальной целостности Украины".

Достижение мира на Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды,

– подчеркнул глава государства.

Оба лидера отметили, что нормандский формат является ключевым для прекращения агрессии против Украины – "и встреча должна быть проведена в ближайшем будущем".

"Украина выполнила свою часть для возобновления работы "нормандской четверки". Рассчитываем на проведение встречи лидеров в ближайшее время, ведь все преграды устранены", – добавил Владимир Зеленский.



Владимир Зеленский и Франк-Вальтер Штайнмайер/ Источник: president.gov.ua

Почему встреча Зеленского и Штайнмайера важна

В 2016 году, находясь на посту министра иностранных дел Германии, Франк-Вальтер Штайнмайер предложил формулу по урегулированию ситуации на Донбассе. Такой шаг он объяснял тем, что стороны не выполняли минские соглашения.

Этот документ предусматривает, что временный закон об особом статусе Донбасса начинает действовать после того, как на оккупированных территориях Востока Украины пройдут местные выборы. Эти выборы должны состояться согласно Конституции и законодательству Украины. Ключевое значение здесь имеет и публикация отчета ОБСЕ о том, что они прошли по стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.

1 октября представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдику письмо, по которому Украина соглашается с формулировками формулы Штайнмайера. Ее ранее согласовали советники глав государств нормандского формата.

Как начали разворачиваться события в Украине после согласия на формулу Штайнмайера

Президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам объяснил, что формула Штайнмайера не означает признание оккупации Крыма и отказ от Донбасса. Также он убеждает, что захваченный участок украинско-российской границы должен быть передан под контроль Украины.

Несмотря на все заверения со стороны власти, ряд областных и городских администраций выступили против формулы Штайнмайера. По мнению депутатов этих органов, в результате реализации этой формулы произойдет капитуляция Украины и наступит угроза украинской государственности.

Кроме того, во многих городах Украины прошли акции под названием "Нет капитуляции!". Последнее такое мероприятие состоялось 14 октября. Протестующие призывают украинскую власть не реализовывать формулу Штайнмайера и не разводить войска на Донбассе, поскольку, по их убеждению, при таких условиях произойдет капитуляция Украины перед Россией.

15 октября министр иностранных дел Вадим Пристайко обсудил с коллегами Евросоюза формулу Штайнмайера. Также во время встречи очертил конкретные шаги ее реализации.

Обратите внимание! Украина поставила требования России: повлияли ли на Зеленского массовые митинги

Как Украина видит реализацию формулы Штайнмайера:

– должен произойти вывод российских войск и наемников с Донбасса.

– местные выборы на оккупированном Донбассе должны пройти по украинскому законодательству;

– введение временного особого статус Донбасса будет происходить сначала на период выборов.

– если ОБСЕ признает выборы свободными и демократическими, особый статус закрепляется на постоянной основе.

Почему Зеленский встретился со Штайнмайером именно в Японии

Туда украинский гарант прибыл 21 октября с официальным визитом, который продлится до 24 числа. Пригласили Зеленского в Японию на интронизацию 126 императора Нарухито.

Обратите внимание! Владимир и Елена Зеленские приняли участие в интронизации императора Японии: первое фото и видео

Но, кроме этого, у украинского президента запланированы встречи с:

с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, ;

руководителями обеих палат японского парламента ;

членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной ;

руководством Японского агентства международного развития;

руководством Японской ассоциации новой экономики ;

представителями японского бизнеса.

Также Зеленский должен провести ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных стран. В частности, он уже встретился с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.