Украина поставила требования России: повлияли ли на Зеленского массовые митинги

Позиция Украины на переговорах в Минске резко изменилась. Неожиданно для всех украинские представители трехсторонней контактной группы в Минске выдвинули ряд требований по воплощению безопасностного блока минских соглашений.

Украинская сторона готова на проведение выборов на оккупированных территориях только после выполнения конкретных требований.

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Среди них:

роспуске квазигруппировок "ЛНР и ДНР"; полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга миссии ОБСЕ на всей территории Украины; вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники; разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения; обеспечение работы Центральной Избирательной Комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей; установление контроля над неподконтрольным Украине участком российско-украинской границы.



Требования Украины

За непродолжительное время позиция власти изменилась от "нам нужен мир" на четкие требования к оккупанту. Возможно, из-за волны протестов, которые всколыхнули страну. По мнению военного эксперта Михаила Самуся, президент услышал месседжи общества и сделал необходимые выводы.



Протесты на Майдане Независимости / фото Анатолий Яворский, 24 канал

Эта мысль была учтена Офисом Президента. Возможно, это даже не осознает само руководство государства. Однако все равно идет адаптация этих протестных взглядов и ситуации внутри государственной машины – как вырабатываются концепции, позиции на переговорах и т.д.,

– отметил военный эксперт Михаил Самусь.

Однако, такие протесты еще и позволили Зеленскому увидеть реальные намерения Путина относительно Украины.

Сразу когда Зеленский победил на выборах, то были большие у него надежды на то, что действительно можно предложить Путину приемлемые, нормальные подходы, которые будут приемлемыми для обеих сторон. Это была иллюзия. Потому что у Путина не изменились мотивы,

– добавил Михаил Самусь.

От "Слуги народа" Богдан Яременко отмечает, что Украина пошла на такие требования, чтобы действительно провести выборы на Донбассе. Более того, во фракции заявляют – никакого особого статуса Донбасс не получит, а выборы будут проходить по принципу децентрализации.

Что предусматривает действующий закон "Об особом статусе Донбасса"?

Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона (об особом порядке местного самоуправления). В частности, в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

Децентрализация означает предоставление полномочий общинам, а не регионам. Поэтому вполне логично, что для того, чтобы начать работать с местными властями на Донбассе нам надо избавиться от тех структур, которые мы не признаем,

– отметил Богдан Яременко.

Однако, похоже, в России никак не могут поверить в то, что Украина действительно выдвинула такие требования. Ссылаясь на то, что первой позицию Украины озвучила пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер, а не высокое официальное лицо.

Реагировать на каждое заявление, которое звучит из Рады, со стороны пресс-секретарей бывших президентов или действующих политиков из разных ветвей власти, – дело довольно неблагодарное, потому что оно не приведет к желаемому результату,

– заявила представительница МИД России Мария Захарова.

Однако вряд ли Россия согласится на такие условия. Так, похоже, что украинская власть решила пойти ва-банк в минских и нормандских переговорах, чтобы проверить прочность позиции оккупанта.

Встретиться, выложить все карты на стол и сказать – это наши условия для нашего народа, который оказался за линией соприкосновения. Нравится России, не нравится – это красные линии, которые украинское правительство не собирается переступать,

– заверил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Сейчас Минский и Нормандский форматы приоритетны для Украины. Хотя министр иностранных дел предполагает, что в случае их провала, Украина готова перейти к "плану Б". Какому именно – власть не говорит, но уверяет – он точно есть.