Россия отказывается верить, что Украина хочет роспуска "ЛДНР"

Россия не рассматривает как официальную позицию Украины слова пресс-секретаря представителя государства в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы – Дарки Олифер – о необходимости роспуска оккупационных администраций "ЛНР" и "ДНР", поскольку Олифер не является официальным лицом.

"Реагировать на каждое заявление, звучащее из Рады, со стороны пресс-секретарей бывших президентов или действующих политиков из разных ветвей власти, – дело довольно неблагодарное, потому что оно не приведет к желаемому результату", – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

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Захарова считает, что подобные заявления наносят удар по реализации минских соглашений и "точно не имеют добавленной стоимости" к процессу мирного урегулирования на Донбассе.

Представительница МИД отметила, что Россия ориентируется на заявления глав государств и людей, которые официально уполномочены решать вопросы внешней политики, а также участвовать в переговорных процессах.

Что известно о требовании Украины о роспуске оккупационных администраций "ЛДНР"?

15 октября на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер заявила, что для выполнения минских соглашений необходим, в частности, роспуск квазигруппировок "ЛДНР".

Реагируя на такое заявление, представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что требование о роспуске "ЛДНР" для них и других участников нормандского формата – новое и неожиданное.

Однако экс-глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что государство уже обсуждало с Россией требование о роспуске оккупационных администраций "ЛДНР" на Донбассе. Поэтому условие Киева в Минске об их расформировании не может быть сюрпризом для Кремля.