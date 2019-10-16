У Путина не понимают требований Украины относительно оккупированных территорий

Украинская сторона подчеркнула, что Россия должна распустить квазигруппировки "Л/ДНР" для выполнения минских соглашений. У Путина утверждают, что это для них – неожиданность.

Это якобы удивит и других участников "нормандского формата", так считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс-Украина".

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Там озвученные Украиной требования называют "новыми".

Пока трудно комментировать, означает ли это отход от минских соглашений, или отказ от ранее взятых обязательств, ранее поставленных подписей, пока непонятно,

– сказал Песков.

В то же время представитель Путина добавил, что "финализация комплекса мероприятий как документа невозможна" без согласования с представителями российских оккупационных сил.

Обязательные условия Украины

На заседании ТКГ 15 октября украинская сторона подчеркнула, что выполнение политического блока вопросов минских соглашений возможно только при условии выполнения следующих пунктов.

роспуск квазигруппировок "Л/ДНР";

полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины;

вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники;

разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения;

обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей;

установление контроля над неподконтрольным Украине участком российско-украинской границы и выполнение других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством, и минскими соглашениями.

Трехсторонняя контактная группа на встрече в Минске 15 октября не смогла согласовать новый график разведения сил на определенных участках. Однако от этого плана пока никто не отказывается.

Спецпредставитель ОБСЕ на переговорах Мартин Сайдик также добавил, что "не может положительно оценить соблюдение режима прекращения огня". Он отметил, что количество нарушений резко возросло.

Разведение войск: что нужно знать

Заместитель председателя Офиса Президента Юрий Костюк заявил, что разведение Украина пока отложила. Причина – нарушения со стороны боевиков.

О срыве договоренностей говорил также глава МИД Украины Вадим Пристайко. Процесс может восстановиться, если боевики 7 дней будут придерживаться режима прекращения огня .

. Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что в результате разведения украинские военные должны отойти на расстояние, позволяющее сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей со стороны пророссийских боевиков.

в случае нарушения договоренностей со стороны пророссийских боевиков. Наблюдатели утверждают, что пророссийские боевики якобы сигнализировали о том, что готовы к разведению, запуская сигнальные ракеты.

Однако боевики продолжают обстрелы украинских позиций, в том числе – определенных участков

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