15:30
16 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Поклонская в заложниках у Эрдогана. Подарок от Путина
      Вєсті Кремля
      23:59, 15 октября
      Вести.UA. Богдан может перейти в "Европейскую Солидарность". Савченко в образе Брежнева
      Вєсті.UA
      19:17, 15 октября
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ВЕРХОВНАЯ РАДА

      У Путина не понимают требований Украины относительно оккупированных территорий

      253 Читати новину українською
      Пескова удивляют условия Украины относительно оккупированных территорий
      Пескова удивляют условия Украины относительно оккупированных территорий / ТАСС

      Украинская сторона подчеркнула, что Россия должна распустить квазигруппировки "Л/ДНР" для выполнения минских соглашений. У Путина утверждают, что это для них – неожиданность.

      Это якобы удивит и других участников "нормандского формата", так считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс-Украина".

      Важно: Украина в Минске предложила новые зоны для разведения войск: перечень и карта

      Там озвученные Украиной требования называют "новыми".

      Пока трудно комментировать, означает ли это отход от минских соглашений, или отказ от ранее взятых обязательств, ранее поставленных подписей, пока непонятно,
      – сказал Песков.

      В то же время представитель Путина добавил, что "финализация комплекса мероприятий как документа невозможна" без согласования с представителями российских оккупационных сил.

      Обязательные условия Украины

      На заседании ТКГ 15 октября украинская сторона подчеркнула, что выполнение политического блока вопросов минских соглашений возможно только при условии выполнения следующих пунктов.

      • роспуск квазигруппировок "Л/ДНР";
      • полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины;
      • вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники;
      • разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения;
      • обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей;
      • установление контроля над неподконтрольным Украине участком российско-украинской границы и выполнение других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством, и минскими соглашениями.

      Трехсторонняя контактная группа на встрече в Минске 15 октября не смогла согласовать новый график разведения сил на определенных участках. Однако от этого плана пока никто не отказывается.

      Спецпредставитель ОБСЕ на переговорах Мартин Сайдик также добавил, что "не может положительно оценить соблюдение режима прекращения огня". Он отметил, что количество нарушений резко возросло.

      Разведение войск: что нужно знать 

      • Заместитель председателя Офиса Президента Юрий Костюк заявил, что разведение Украина пока отложила. Причина – нарушения со стороны боевиков.
      • О срыве договоренностей говорил также глава МИД Украины Вадим Пристайко. Процесс может восстановиться, если боевики 7 дней будут придерживаться режима прекращения огня.
      • Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что в результате разведения украинские военные должны отойти на расстояние, позволяющее сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей со стороны пророссийских боевиков.
      • Наблюдатели утверждают, что пророссийские боевики якобы сигнализировали о том, что готовы к разведению, запуская сигнальные ракеты.
      • Однако боевики продолжают обстрелы украинских позиций, в том числе – определенных участков

      Читайте также: Россия в Минске искривила реальность заявлениями о разведении войск

      Розведення сил
      Как может выглядеть ситуация на Донбассе после разведения / 24 канал

      blog_ava
      Лунный календарь стрижек на октябрь 2019: интересные советы
      сегодня
      12871
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Разведение войск Минские договоренности Новости России
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кара депутатская: насколько и за что будут штрафовать парламентских прогульщиков
      сегодня , 15:15 Кара депутатская: насколько и за что будут штрафовать парламентских прогульщиков
      Ірина Поліщук 235
      Из ГПУ – на нары: пока Луценко "учит английский" в Лондоне, дома за него взялись детективы
      сегодня , 11:50 Из ГПУ – на нары: пока Луценко "учит английский" в Лондоне, дома за него взялись детективы
      Інна Жолобович 729
      Вооруженный вариант или мирная реинтеграция: дипломат объяснил, как вернуть Донбасс
      сегодня , 10:15 Вооруженный вариант или мирная реинтеграция: дипломат объяснил, как вернуть Донбасс
      Віталій Дейнега 689
      Медиа-отбросы начали оправдывать Россию в деле сбитого Боинга МН17
      сегодня , 08:40 Медиа-отбросы начали оправдывать Россию в деле сбитого Боинга МН17
      Злой Одессит 2956
      Что можно купить за 10 гривен в 1996 и в 2019: сравнение
      сегодня , 07:20 Что можно купить за 10 гривен в 1996 и в 2019: сравнение
      Анастасія Зазуляк 8422
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук