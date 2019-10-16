У Путіна не розуміють вимог України щодо окупованих територій

Українська сторона наголосила, що Росія повинна розпустити квазіугруповання "Л/ДНР" для виконання мінських угод. У Путіна стверджують, що це для них – несподіванка.

Це нібито здивує й інших учасників "нормандського формату", так вважає прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, пише "Інтерфакс-України".

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Там озвучені Україною вимоги називають "новими".

Поки важко коментувати, чи означає це відхід від мінських угод, чи відмову від раніше взятих зобов'язань, раніше поставлених підписів, поки незрозуміло,

– сказав Пєсков.

Водночас представник Путіна додав, що "фіналізація комплексу заходів як документа неможлива" без погодження із представниками російських окупаційних сил.

Обов’язкові умови України

На засіданні ТКГ 15 жовтня українська сторона наголосила, що виконання політичного блоку питань мінських угод можливо тільки за умови виконання наступних пунктів.

розпуск квазіугруповань "Л / ДНР";

повне припинення вогню, забезпечення ефективного моніторингу СММ ОБСЄ на всій території України;

виведення з території України збройних формувань іноземних військ і військової техніки;

розведення сил і засобів уздовж всієї лінії зіткнення;

забезпечення роботи Центральної виборчої комісії України, українських політичних партій, ЗМІ та іноземних спостерігачів;

встановлення контролю над непідконтрольним Україні ділянкою українсько-російського кордону і виконання інших пунктів, передбачених українським і міжнародним законодавством, і мінськими угодами.

Тристороння контактна група зустрічі у Мінську 15 жовтня не змогла узгодити новий графік розведення сил на визначених ділянках. Однак від цього плану наразі ніхто не відмовляється.

Спецпредставник ОБСЄ на переговорах Мартін Сайдік також додав, що "не може позитивно оцінити дотримання режиму припинення вогню". Він наголосив, що кількість порушень різко зросла.

Розведення військ: що треба знати

Заступник голови Офісу Президента Юрій Костюк заявив, що розведення Україна наразі відклала. Причина – порушення з боку бойовиків.

Про зрив домовленостей говорив також глава МЗС України Вадим Пристайко. Процес може відновитися, якщо бойовики 7 днів дотримуватимуться режиму припинення вогню .

. Міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що внаслідок розведення українські військові мали б відійти на відстань, яка дозволила б одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей з боку проросійських бойовиків.

у разі порушення домовленостей з боку проросійських бойовиків. Спостерігачі переконують, що проросійські бойовики нібито сигналізували про те, що готові до розведення , запускаючи сигнальні ракети.

, запускаючи сигнальні ракети. Однак бойовики продовжують обстріли українських позицій, у тому числі – визначених ділянок

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