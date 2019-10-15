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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ПРИВАТБАНК УКРАЇНА – ПОРТУГАЛІЯ

      Росія у Мінську викривила реальність заявами про розведення військ

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      Представник Росії у Мінську цинічно звинуватив Україну у зриві розведення військ
      Представник Росії у Мінську цинічно звинуватив Україну у зриві розведення військ / ukrinform.ua

      Російська сторона у тристоронній контактній групі в Мінську виступила з черговою "сенсаційною" заявою. Виявляється, бойовики зірвали режим тиші та вже другий тиждень поспіль обстрілюють райони розведення сил через "політичну позицію української влади".

      Представник Росії в Мінську Борис Гризлов заявив, що розведення сил і засобів вкотре зірвалося саме через офіційний Київ, повідомляє "ТАСС".

      До слова: У Мінську не змогли домовитись про розведення військ та обмін

      Під час минулої зустрічі контактна група узгодила графік розведення сил поблизу Петрівського і Золотого. Процес мав початися 7 жовтня, але українська сторона відмовилася проводити розведення сил,
      – цинічно заявив Гризлов.

      Відтак, за його словами, проросійські бойовики на Донбасі "були змушені залишитися на попередніх позиціях". Ну звісно, не втікати ж їм після власного обстрілу. Тому росіянин заявив, що "саме позиція української влади гальмує реалізацію мінських угод".

      "Ми знову переконуємося, що головна причина гальмування – це позиція України. Якби Київ проявив політичну волю до виконання своїх мінських зобов'язань, ситуація зрушила б з мертвої точки. На тій ділянці, де Київ виконав свої зобов'язання, на ділянці у Станиці Луганській, ситуація стала більш безпечною", – підкреслив представник Росії у Мінську.

      Чому насправді зірвалося розведення військ?

      • 1 жовтня президент Зеленський заявив, що на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині.
      • Спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік повідомив, що розведення сил і засобів стартує 7 жовтня.
      • Міністр оборони Андрій Загороднюк уточнив, що українські військові відійдуть на відстань, яка дозволить одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей російськими окупаційними військами.
      • Проте, 7 жовтня розведення військ так і не розпочалося, бо бойовики порушили домовленості.

      розведення військ, карта
      План розведення військ на Донбасі / карта 24 каналу

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      15 жовтня
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини Росії Війна на Донбасі Новини політики Мінські домовленості Розведення військ Окуповані території Проросійські бойовики
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