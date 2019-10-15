Росія у Мінську викривила реальність заявами про розведення військ
Російська сторона у тристоронній контактній групі в Мінську виступила з черговою "сенсаційною" заявою. Виявляється, бойовики зірвали режим тиші та вже другий тиждень поспіль обстрілюють райони розведення сил через "політичну позицію української влади".
Представник Росії в Мінську Борис Гризлов заявив, що розведення сил і засобів вкотре зірвалося саме через офіційний Київ, повідомляє "ТАСС".
До слова: У Мінську не змогли домовитись про розведення військ та обмін
Під час минулої зустрічі контактна група узгодила графік розведення сил поблизу Петрівського і Золотого. Процес мав початися 7 жовтня, але українська сторона відмовилася проводити розведення сил,
– цинічно заявив Гризлов.
Відтак, за його словами, проросійські бойовики на Донбасі "були змушені залишитися на попередніх позиціях". Ну звісно, не втікати ж їм після власного обстрілу. Тому росіянин заявив, що "саме позиція української влади гальмує реалізацію мінських угод".
"Ми знову переконуємося, що головна причина гальмування – це позиція України. Якби Київ проявив політичну волю до виконання своїх мінських зобов'язань, ситуація зрушила б з мертвої точки. На тій ділянці, де Київ виконав свої зобов'язання, на ділянці у Станиці Луганській, ситуація стала більш безпечною", – підкреслив представник Росії у Мінську.
Чому насправді зірвалося розведення військ?
- 1 жовтня президент Зеленський заявив, що на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині.
- Спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік повідомив, що розведення сил і засобів стартує 7 жовтня.
- Міністр оборони Андрій Загороднюк уточнив, що українські військові відійдуть на відстань, яка дозволить одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей російськими окупаційними військами.
- Проте, 7 жовтня розведення військ так і не розпочалося, бо бойовики порушили домовленості.
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