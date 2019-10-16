Климкин уличил Россию во лжи насчет оккупированных территорий Донбасса

Украина уже обсуждала с Россией требование о роспуске оккупационных администраций "Л/ДНР" на Донбассе. Поэтому, условие Киева в Минске об их расформировании не может быть сюрпризом для Кремля.

О новой российской лжи рассказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем твиттере.

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По его словам, Украина ранее озвучивала требование распустить незаконные формирования на Востоке во время встречи министров в нормандском формате.

Требование о роспуске так называемых "Д/ЛНР" не является неожиданным. Оно обсуждалось в Нормандском формате, включая министерские встречи. Наше требование всегда было сделать это не позднее начала подготовки выборов,

– подчеркнул дипломат.

Кроме того, Климкин не понимает, почему Россия отрицает роспуск оккупационных администраций, если сама же не признает их легитимность.

Вимога щодо розпуску так званих Д/ЛНР не є несподіваною. Вона обговорювалася в Нормандському форматі, включаючи міністерські зустрічі. Наша вимога завжди була зробити це НЕ ПІЗНІШЕ початку підготовки виборів. Чому РФ заперечує розпуск, якщо сама їх не визнає? — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) October 16, 2019

Какие условия поставила Украина? 15 октября в Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Украина подчеркнула, что выполнение политического блока вопросов минских соглашений возможно, но есть условия:

Россия должна распустить квазигруппировки "Л/ДНР";

Должно быть полное прекращение огня и обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины;

Все вооруженные формирования иностранных войск и военная техника должны быть выведены с территории Украины;

Разведение сил и средств должно пройти вдоль всей линии соприкосновения;

Центральная избирательная комиссия Украины, политические партии, СМИ и иностранные наблюдатели должны беспрепятственно работать на Донбассе;

Украина должна получить контроль над временно неподконтрольным участком украинско-российской границы;

Должны быть выполнены другие пункты, предусмотренные украинским, международным законодательством и минскими соглашениями.

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Что ответили в России? Представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что требование о роспуске квазигруппировок "Л/ДНР" для них – новое и неожиданное. И не только для них, а и для других участников "нормандского формата".

"Пока трудно комментировать, означает ли это отход от минских соглашений или отказ от ранее взятых обязательств, ранее поставленных подписей, пока непонятно", – сказал Песков.