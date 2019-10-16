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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Климкин уличил Россию во лжи насчет оккупированных территорий Донбасса

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      Климкин утверждает, что Россия уже слышала требование распустить "Л/ДНР"
      Климкин утверждает, что Россия уже слышала требование распустить "Л/ДНР" / Фото 24 канала

      Украина уже обсуждала с Россией требование о роспуске оккупационных администраций "Л/ДНР" на Донбассе. Поэтому, условие Киева в Минске об их расформировании не может быть сюрпризом для Кремля.

      О новой российской лжи рассказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем твиттере.

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      По его словам, Украина ранее озвучивала требование распустить незаконные формирования на Востоке во время встречи министров в нормандском формате.

      Требование о роспуске так называемых "Д/ЛНР" не является неожиданным. Оно обсуждалось в Нормандском формате, включая министерские встречи. Наше требование всегда было сделать это не позднее начала подготовки выборов,
      – подчеркнул дипломат.

      Кроме того, Климкин не понимает, почему Россия отрицает роспуск оккупационных администраций, если сама же не признает их легитимность.

       

      Какие условия поставила Украина? 15 октября в Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Украина подчеркнула, что выполнение политического блока вопросов минских соглашений возможно, но есть условия:

      • Россия должна распустить квазигруппировки "Л/ДНР";
      • Должно быть полное прекращение огня и обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины;
      • Все вооруженные формирования иностранных войск и военная техника должны быть выведены с территории Украины;
      • Разведение сил и средств должно пройти вдоль всей линии соприкосновения;
      • Центральная избирательная комиссия Украины, политические партии, СМИ и иностранные наблюдатели должны беспрепятственно работать на Донбассе;
      • Украина должна получить контроль над временно неподконтрольным участком украинско-российской границы;
      • Должны быть выполнены другие пункты, предусмотренные украинским, международным законодательством и минскими соглашениями.

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      Что ответили в России? Представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что требование о роспуске квазигруппировок "Л/ДНР" для них – новое и неожиданное. И не только для них, а и для других участников "нормандского формата".

      "Пока трудно комментировать, означает ли это отход от минских соглашений или отказ от ранее взятых обязательств, ранее поставленных подписей, пока непонятно", – сказал Песков.

      карта окупованих територій Донбасу
      Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

      blog_ava
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      Автор: Ляля Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Минские договоренности Павел Климкин Новости России Украина – Россия
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