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      Боевики на Донбассе привели свои силы в полную боеготовность, – разведка

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      На оккупированном Донбассе боевики привели свои силы в полную боеготовность
      На оккупированном Донбассе боевики привели свои силы в полную боеготовность / elise.com.ua

      Командование российских оккупационных войск на Донбассе поддерживает высокий уровень боевой готовности. В то же время оккупанты проводят военные учения.

      Свои учения боевики проводят сразу на нескольких полигонах, об этом сообщает пресс-служба Минобороны, ссылаясь на данные разведки.

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      В частности, боевики усилили активность на полигонах "Южный" в одном из временно оккупированных районов Донетчины и "Центральный", что на оккупированной Луганщине.

      Контроль за проведением учений осуществляется комиссией Южного военного округа ВС РФ (Штаб расположен в Ростове-на-Дону),
      – информируют в Минобороны.

      Привлеченные к учениям подразделения оккупантов приведены в боевую готовность "Полная".

      Пополнение для передовой

      В то же время пророссийские боевики усиленно агитируют, чтобы заманить пополнение на контрактную службу. За уклонение от службы решили наказывать. Так, за досрочный разрыв контракта оккупанты ввели штраф в 140 тысяч российских рублей.

      Какова ситуация в целом на Донбассе?

      Еще 7 сентября на определенных участках должно было произойти разведение сил, однако из-за нарушения со стороны боевиков этого не произошло. К тому же Трехсторонняя контактная группа не смогла договориться о дате восстановления процесса.

      В то же время враг продолжает обстреливать украинские позиции. Украина продолжает терять воинов – во вторник, 15 октября, от пуль боевиков погибли двое военных, еще один получил ранение.

      Окупація, Донбас, війна, окуповані території Оккупированные территории Донецкой и Луганской областей / Инфографика 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Украина – Россия Міністерство оборони України Пророссийские боевики
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