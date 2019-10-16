Боевики на Донбассе привели свои силы в полную боеготовность, – разведка

Командование российских оккупационных войск на Донбассе поддерживает высокий уровень боевой готовности. В то же время оккупанты проводят военные учения.

Свои учения боевики проводят сразу на нескольких полигонах, об этом сообщает пресс-служба Минобороны, ссылаясь на данные разведки.

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В частности, боевики усилили активность на полигонах "Южный" в одном из временно оккупированных районов Донетчины и "Центральный", что на оккупированной Луганщине.

Контроль за проведением учений осуществляется комиссией Южного военного округа ВС РФ (Штаб расположен в Ростове-на-Дону),

– информируют в Минобороны.

Привлеченные к учениям подразделения оккупантов приведены в боевую готовность "Полная".

Пополнение для передовой

В то же время пророссийские боевики усиленно агитируют, чтобы заманить пополнение на контрактную службу. За уклонение от службы решили наказывать. Так, за досрочный разрыв контракта оккупанты ввели штраф в 140 тысяч российских рублей.

Какова ситуация в целом на Донбассе?

Еще 7 сентября на определенных участках должно было произойти разведение сил, однако из-за нарушения со стороны боевиков этого не произошло. К тому же Трехсторонняя контактная группа не смогла договориться о дате восстановления процесса.

В то же время враг продолжает обстреливать украинские позиции. Украина продолжает терять воинов – во вторник, 15 октября, от пуль боевиков погибли двое военных, еще один получил ранение.

Оккупированные территории Донецкой и Луганской областей / Инфографика 24 канала