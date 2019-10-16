Бойовики на Донбасі привели свої сили у повну боєготовність, – розвідка

Командування російських окупаційних військ на Донбасі підтримує високий рівень бойової готовності. Водночас окупанти проводять військові навчання.

Свої навчання бойовики одразу на кількох полігонах, про це повідомляє пресслужба Міноборони, посилаючись на дані розвідки.

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Зокрема, бойовики посилили активність на полігонах "Південний" в одному із тимчасово окупованих районів Донеччини та "Центральний", що на окупованій Луганщині.

Контроль за проведенням навчань здійснюється комісією Південного військового округу ЗС РФ (Штаб розташований у Ростові-на-Дону),

– інформують у Міноборони.

Залучені до навчань підрозділи окупантів приведено у бойову готовність "Повна".

Поповнення для передової

Водночас проросійські бойовики посилено агітують, аби заманити поповнення на контрактну службу. За ухилення від служби вирішили карати. Так, за достроковий розрив контракту окупанти ввели штраф у 140 тисяч російських рублів.

Яка ситуація загалом на Донбасі?

Ще 7 вересня на визначених ділянках мало відбутися розведення сил, однак через порушення з боку бойовиків цього не сталося . До того ж Тристороння контактна група не змогла домовитись про дату відновлення процесу.

Водночас ворог продовжує обстрілювати українські позиції. Україна продовжує втрачати воїнів – у вівторок, 15 жовтня, від куль бойовиків загинули двоє військових, ще один отримав поранення.



Окуповані території Донецької та Луганської областей / Інфографіка 24 каналу