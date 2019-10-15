Это затянется не на одно десятилетие, – эксперт о войне на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский должен понимать, что глава РФ Владимир Путин вряд ли хочет искать мира с Украиной, а потому война на Донбассе может длиться не один год.

Об этом в эфире 24 канала рассказал эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий.

К слову: На Донбассе погибли 2 украинских военнослужащих

"Я не раз говорил, что этот конфликт затянулся и еще будет продолжаться не одно десятилетие. Мы должны быть к этому готовы", – заявил эксперт.

По его словам, у Российской Федерации такая философия и она по-другому существовать не может.

"Ведь тогда надо менять устройство, переводить на демократические рейсы это государство, но насколько это выгодно тем людям, которые сегодня во главе этого государства. Появляются вещи наподобии того, что рано или поздно Путина должно заменить адекватное лицо, но это не будет адекватная лицо. Это будет просто смена формата, предоставление нового лица и оттягивание", – пояснил Козий.

Как была создана "Приднестровская Молдавская Республика", так хотят создать еще две такие же в Луганске и Донецке. Затем будет другой сценарий – будут искать способ, как можно расширить территорий так называемых "республик" и сузить территорию Украины,

– считает гость студии.

Он сказал, что Украине нужно готовить государство к возможной агрессии с экономической, политической и даже мобилизационной стороны. И добавил: "Фактически мы сегодня можем обеспечить граждан в погонах всем необходимым. В частности, нам нужен военный омбудсмен, ведь этот элемент позволяет защитить человека от произвола судебной и исполнительной ветви власти".

К слову, 15 октября в Минске Трехсторонняя контактная группа не смогла согласовать новый график разведения сил на определенных участках. Однако от этого плана пока никто не отказывается. Планировали это сделать еще 7 октября, но этого не произошло из-за обстрелов со стороны боевиков.



Как может выглядеть ситуация на Донбассе после разведения / 24 канал