Це затягнеться не на одне десятиріччя, – експерт про війну на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський має розуміти, що глава РФ Володимир Путін навряд чи хоче шукати миру з Україною, а тому війна на Донбасі може тривати не один рік.

Про це в ефірі 24 каналу розповів експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій.

До слова: На Донбасі загинули 2 українських військових

"Я не один раз казав, що цей конфлікт затягнувся і ще буде продовжуватись не одне десятиріччя. Ми повинні бути до цього готові", – заявив експерт.

За його словами, в Російської Федерації така філософія і вона по-іншому існувати не може.

"Адже тоді треба змінювати устрій, переводити на демократичні рейси цю державу, але наскільки це вигідно тим людям, які сьогодні на чолі цієї держави. З’являються речі подібні до того, що рано чи пізно Путіна повинна замінити адекватна особа, але це не буде адекватна особа. Це буде просто зміна формату, надання нового обличчя і відтягування", – пояснив Козій.

Як була створена "Придністровська Молдавська Республіка", так хочуть створити ще дві такі у Луганську та Донецьку. Потім буде інший сценарій – будуть шукати спосіб, як можна розширити територій так званих "республік" та звузити територію України,

– вважає гість студії.

Він сказав, що Україні треба готувати державу до можливої агресії з економічного, політичного та навіть мобілізаційного боків. Та додав: "Фактично ми сьогодні можемо забезпечити громадян в погонах всім необхідним. Зокрема, нам потрібний військовий омбудсмен, адже цей елемент дозволяє захистити людину від свавілля судової та виконавчої гілки влади".

До слова, 15 жовтня у Мінську Тристороння контактна група не змогла узгодити новий графік розведення сил на визначених ділянках. Однак від цього плану наразі ніхто не відмовляється. Однак планували це зробити ще 7 жовтня, але цього не сталось через обстріли з боку бойовиків.



Який вигляд може мати ситуація на Донбасі після розведення / 24 канал