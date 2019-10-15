22:28
15 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ПРИВАТБАНК УКРАЇНА – ПОРТУГАЛІЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто отруїв Кадирова. Путіна поставили на місце
      Вєсті Кремля
      21:14, 12 жовтня
      Вєсті.UA: Богдан може перейти до "Європейської Солідарності". Савченко в образі Брежнєва
      Вєсті.UA
      19:10, сьогодні
      Розбійники в погонах: хто ховається за новими грабунками українців
      ЦРУ
      13:00, 11 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ПРИВАТБАНК УКРАЇНА – ПОРТУГАЛІЯ

      Це затягнеться не на одне десятиріччя, – експерт про війну на Донбасі

      986 Читать новость на русском
      Ігор Козій
      Ігор Козій / rus.uatv.ua

      Президент України Володимир Зеленський має розуміти, що глава РФ Володимир Путін навряд чи хоче шукати миру з Україною, а тому війна на Донбасі може тривати не один рік.

      Про це в ефірі 24 каналу розповів експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій.

      До слова: На Донбасі загинули 2 українських військових

      "Я не один раз казав, що цей конфлікт затягнувся і ще буде продовжуватись не одне десятиріччя. Ми повинні бути до цього готові", – заявив експерт. 

      За його словами, в Російської Федерації така філософія і вона по-іншому існувати не може. 

      "Адже тоді треба змінювати устрій, переводити на демократичні рейси цю державу, але наскільки це вигідно тим людям, які сьогодні на чолі цієї держави. З’являються речі подібні до того, що рано чи пізно Путіна повинна замінити адекватна особа, але це не буде адекватна особа. Це буде просто зміна формату, надання нового обличчя і відтягування", – пояснив Козій.

      Як була створена "Придністровська Молдавська Республіка", так хочуть створити ще дві такі у Луганську та Донецьку. Потім буде інший сценарій – будуть шукати спосіб, як можна розширити територій так званих "республік" та звузити територію України,
      – вважає гість студії.

      Він сказав, що Україні треба готувати державу до можливої агресії з економічного, політичного та навіть мобілізаційного боків. Та додав: "Фактично ми сьогодні можемо забезпечити громадян в погонах всім необхідним. Зокрема, нам потрібний військовий омбудсмен, адже цей елемент дозволяє захистити людину від свавілля судової та виконавчої гілки влади".

      До слова, 15 жовтня у Мінську Тристороння контактна група не змогла узгодити новий графік розведення сил на визначених ділянках. Однак від цього плану наразі ніхто не відмовляється. Однак планували це зробити ще 7 жовтня, але цього не сталось через обстріли з боку бойовиків. 

      Розведення сил
      Який вигляд може мати ситуація на Донбасі після розведення / 24 канал

      blog_ava
      Тайфун в Японії: що відбувається просто зараз – фото та відео
      сьогодні
      17671
      Теги: Володимир Зеленський Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні сили України Україна – Росія Новини Росії Володимир Путін
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чому втретє голодує бранець Кремля Олександр Шумков?
      сьогодні , 21:59 Чому втретє голодує бранець Кремля Олександр Шумков?
      Катерина Петренко 81
      Тайфун в Японії: що відбувається просто зараз – фото та відео
      сьогодні , 21:34 Тайфун в Японії: що відбувається просто зараз – фото та відео
      Олесь Друкач 17671
      "Націоналістичний шабаш": чому Україна знову стала топ-темою на російському ТБ
      сьогодні , 21:01 "Націоналістичний шабаш": чому Україна знову стала топ-темою на російському ТБ
      Світлана Попова 1126
      Три найпопулярніші рослинні олії та їхні властивості
      сьогодні , 20:43 Три найпопулярніші рослинні олії та їхні властивості
      Юлія Девда 477
      Кара депутатська: наскільки і за що штрафуватимуть парламентських прогульників
      сьогодні , 20:01 Кара депутатська: наскільки і за що штрафуватимуть парламентських прогульників
      Ірина Поліщук 2037
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук