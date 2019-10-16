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      Клімкін викрив Росію у брехні через окуповані території Донбасу

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      Клімкін переконує, що Росія вже чула вимогу розпустити "Л/ДНР"
      Клімкін переконує, що Росія вже чула вимогу розпустити "Л/ДНР" / Фото 24 каналу

      Україна вже обговорювала з Росією вимогу про розпуск окупаційних адміністрацій "Л/ДНР" на Донбасі. Тому, умова Києва у Мінську про їх розформування не може бути сюрпризом для Кремля.

      Про нову російську брехню розповів колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін у своєму твіттері.

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      За його словами, Україна раніше озвучувала вимогу розпустити незаконні формування на Сході під час зустрічі міністрів у нормандському форматі.

      Вимога щодо розпуску так званих "Д/ЛНР" не є несподіваною. Вона обговорювалася в Нормандському форматі, включаючи міністерські зустрічі. Наша вимога завжди була зробити це не пізніше початку підготовки виборів,
      – наголосив дипломат.

      Окрім того, Клімкін не розуміє, чому Росія заперечує розпуск окупаційних адміністрацій, якщо сама ж не визнає їх легітимність.

       

      Які умови поставила Україна? 15 жовтня у Мінську відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу. Україна наголосила, що виконання політичного блоку питань мінських угод можливо, але є умови: 

      • Росія повинна розпустити квазіугруповання "Л/ДНР";
      • Має бути повне припинення вогню та забезпечення ефективного моніторингу СММ ОБСЄ на всій території України;
      • Усі збройні формування іноземних військ і військова техніка мають бути виведені з території України;
      • Розведення сил і засобів має пройти уздовж всієї лінії зіткнення;
      • Центральна виборча комісія України, політичні партії, ЗМІ та іноземні спостерігачі мають безперешкодно працювати на Донбасі;
      • Україна повинна отримати контроль над тимчасово непідконтрольною ділянкою українсько-російського кордону;
      • Мають бути виконані інші пункти, передбачені українським, міжнародним законодавством і мінськими угодами.

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      Що відповіли у Росії? Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що вимога про розпуск квазіугруповань "Л/ДНР" для них – нова і несподівана. Та не лише для них, а й нібито для інших учасників "нормандського формату".

      "Поки важко коментувати, чи означає це відхід від мінських угод, чи відмову від раніше взятих зобов'язань, раніше поставлених підписів, поки незрозуміло", – сказав Пєсков.

      карта окупованих територій Донбасу
      Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ляля Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Україна – Росія Новини Росії Павло Клімкін Мінські домовленості
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