Клімкін викрив Росію у брехні через окуповані території Донбасу

Україна вже обговорювала з Росією вимогу про розпуск окупаційних адміністрацій "Л/ДНР" на Донбасі. Тому, умова Києва у Мінську про їх розформування не може бути сюрпризом для Кремля.

Про нову російську брехню розповів колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін у своєму твіттері.

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За його словами, Україна раніше озвучувала вимогу розпустити незаконні формування на Сході під час зустрічі міністрів у нормандському форматі.

Вимога щодо розпуску так званих "Д/ЛНР" не є несподіваною. Вона обговорювалася в Нормандському форматі, включаючи міністерські зустрічі. Наша вимога завжди була зробити це не пізніше початку підготовки виборів,

– наголосив дипломат.

Окрім того, Клімкін не розуміє, чому Росія заперечує розпуск окупаційних адміністрацій, якщо сама ж не визнає їх легітимність.

Вимога щодо розпуску так званих Д/ЛНР не є несподіваною. Вона обговорювалася в Нормандському форматі, включаючи міністерські зустрічі. Наша вимога завжди була зробити це НЕ ПІЗНІШЕ початку підготовки виборів. Чому РФ заперечує розпуск, якщо сама їх не визнає? — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) October 16, 2019

Які умови поставила Україна? 15 жовтня у Мінську відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу. Україна наголосила, що виконання політичного блоку питань мінських угод можливо, але є умови:

Росія повинна розпустити квазіугруповання "Л/ДНР";

Має бути повне припинення вогню та забезпечення ефективного моніторингу СММ ОБСЄ на всій території України;

Усі збройні формування іноземних військ і військова техніка мають бути виведені з території України;

Розведення сил і засобів має пройти уздовж всієї лінії зіткнення;

Центральна виборча комісія України, політичні партії, ЗМІ та іноземні спостерігачі мають безперешкодно працювати на Донбасі;

Україна повинна отримати контроль над тимчасово непідконтрольною ділянкою українсько-російського кордону;

Мають бути виконані інші пункти, передбачені українським, міжнародним законодавством і мінськими угодами.

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Що відповіли у Росії? Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що вимога про розпуск квазіугруповань "Л/ДНР" для них – нова і несподівана. Та не лише для них, а й нібито для інших учасників "нормандського формату".

"Поки важко коментувати, чи означає це відхід від мінських угод, чи відмову від раніше взятих зобов'язань, раніше поставлених підписів, поки незрозуміло", – сказав Пєсков.