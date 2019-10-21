Россия хочет подорвать доверие к президенту Зеленскому, – дипломат

Главная задача России – втюхать Украине незаконные сепаратистские образования на особых условиях. Поэтому слухи о том, что формула Штайнмайера, которую подписала украинская власть, является предательством – преувеличены.

Такое мнение 24 каналу высказал дипломат, эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара.

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Эксперт напоминает: Украина четко заявила: выборы в ОРДЛО не могут быть проведены под дулами российских автоматов. Кремлю это не понравилось.

Кремль хочет выборы сейчас, потом особый статус ОРДЛО и тогда заморозить конфликт. Россия повышает ставки, потому что понимает, что Зеленскому нужна встреча в нормандском формате. Кремль хочет вернуть оккупированный Донбасс нам на своих условиях и при этом подорвать доверие к Зеленскому,

– отмечает Александр Хара.

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Относительно закона об особом статусе Донбасса, то, отмечает эксперт, при условии, что россияне приберутся с оккупированных территорий, ОРДЛО де-факто возвращаются под наш контроль с особым статусом. Идет реформа децентрализации. И регионы теперь имеют больше полномочий, чем в 2014 году, когда Россия оккупировала ОРДЛО.

Главное – содержание закона "Об особом статусе Донбасса". Но его не примут тихо, без согласия общества. Кулуарных договоренностей, как при Порошенко, не будет,

– убежден дипломат.

Эксперт добавляет: нужен закон о коллаборантах. Чтобы люди, живущие в ОРДЛО, понимали: не будет в отношении них репрессий. Ответственность будут нести те, кто подпадает под категорию военных преступников. А также так называемое руководство незаконных сепаратистских образований.

Формула Штайнмайера: что нужно знать о ней:

Украина на нее согласилась. Представитель Украины в ТКГ передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдику письмо, в котором государство соглашается с формулировками формулы Штайнмайера.

Согласно формулы, временный закон об особом статусе Донбасса начинает действовать после того, как в ОРДЛО состоятся местные выборы.

Эти выборы должны состояться согласно Конституции и законодательству Украины. Ключевое значение здесь имеет и публикация отчета ОБСЕ о том, что выборы прошли согласно стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.

В Украине согласование формулы восприняли резко. В крупнейших городах уже состоялся ряд акций протеста против имплементации в Украине формулы Штайнмайера. Участники акции призывают противостоять капитуляции и не сдавать национальные интересы Украины.

Президент Владимир Зеленский отмечает - это не капитуляция. Он объяснил украинцам, что никаких выборов на Донбассе не может быть, если "там будут любые войска".

Разведение сил должно произойти, когда оккупанты перестанут стрелять. Пока они специально обстреливают территории, от которых украинские войска должны отойти.

По словам Зеленского, после достижения договоренностей в Минске, исчезли последние препятствия к проведению саммита в нормандском формате.

По словам Зеленского, после достижения договоренностей в Минске, исчезли последние препятствия к проведению саммита в нормандском формате. По словам заместителя министра иностранных дел Василия Боднара, на переговорах в Минске Россия добивается введения закона "Об особом статусе Донбасса" в Украине на постоянной основе. Напомним, Зеленский уверял, что новый закон власть будет писать совместно с обществом, и он будет содержать положения формулы Штайнмайера.

Обращение Президента Украины. Видео