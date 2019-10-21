Россия хочет подорвать доверие к президенту Зеленскому, – дипломат
Главная задача России – втюхать Украине незаконные сепаратистские образования на особых условиях. Поэтому слухи о том, что формула Штайнмайера, которую подписала украинская власть, является предательством – преувеличены.
Такое мнение 24 каналу высказал дипломат, эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара.
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Эксперт напоминает: Украина четко заявила: выборы в ОРДЛО не могут быть проведены под дулами российских автоматов. Кремлю это не понравилось.
Кремль хочет выборы сейчас, потом особый статус ОРДЛО и тогда заморозить конфликт. Россия повышает ставки, потому что понимает, что Зеленскому нужна встреча в нормандском формате. Кремль хочет вернуть оккупированный Донбасс нам на своих условиях и при этом подорвать доверие к Зеленскому,
– отмечает Александр Хара.
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Относительно закона об особом статусе Донбасса, то, отмечает эксперт, при условии, что россияне приберутся с оккупированных территорий, ОРДЛО де-факто возвращаются под наш контроль с особым статусом. Идет реформа децентрализации. И регионы теперь имеют больше полномочий, чем в 2014 году, когда Россия оккупировала ОРДЛО.
Главное – содержание закона "Об особом статусе Донбасса". Но его не примут тихо, без согласия общества. Кулуарных договоренностей, как при Порошенко, не будет,
– убежден дипломат.
Эксперт добавляет: нужен закон о коллаборантах. Чтобы люди, живущие в ОРДЛО, понимали: не будет в отношении них репрессий. Ответственность будут нести те, кто подпадает под категорию военных преступников. А также так называемое руководство незаконных сепаратистских образований.
Формула Штайнмайера: что нужно знать о ней:
- Украина на нее согласилась. Представитель Украины в ТКГ передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдику письмо, в котором государство соглашается с формулировками формулы Штайнмайера.
- Согласно формулы, временный закон об особом статусе Донбасса начинает действовать после того, как в ОРДЛО состоятся местные выборы.
- Эти выборы должны состояться согласно Конституции и законодательству Украины. Ключевое значение здесь имеет и публикация отчета ОБСЕ о том, что выборы прошли согласно стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.
- В Украине согласование формулы восприняли резко. В крупнейших городах уже состоялся ряд акций протеста против имплементации в Украине формулы Штайнмайера. Участники акции призывают противостоять капитуляции и не сдавать национальные интересы Украины.
- Президент Владимир Зеленский отмечает - это не капитуляция. Он объяснил украинцам, что никаких выборов на Донбассе не может быть, если "там будут любые войска".
- Разведение сил должно произойти, когда оккупанты перестанут стрелять. Пока они специально обстреливают территории, от которых украинские войска должны отойти.
По словам Зеленского, после достижения договоренностей в Минске, исчезли последние препятствия к проведению саммита в нормандском формате.
- По словам заместителя министра иностранных дел Василия Боднара, на переговорах в Минске Россия добивается введения закона "Об особом статусе Донбасса" в Украине на постоянной основе. Напомним, Зеленский уверял, что новый закон власть будет писать совместно с обществом, и он будет содержать положения формулы Штайнмайера.
Обращение Президента Украины. Видео