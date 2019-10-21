Росія хоче підірвати довіру до президента Зеленського, – дипломат

Головне завдання Росії – втюхати Україні незаконні сепаратистські утворення на особливих умовах. Тому чутки про те, що формула Штайнмаєра, яку підписала українська влада, є зрадою – перебільшені.

Таку думку 24 каналу висловив дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

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Експерт нагадує: Україна чітко заявила: вибори в ОРДЛО не можуть бути проведені під дулами російських автоматів. Кремлю це не сподобалося.

Кремль хоче вибори зараз, потім особливий статус ОРДЛО і тоді заморозити конфлікт. Росія підвищує ставки, бо розуміє, що Зеленському потрібна зустріч у нормандському форматі. Кремль хоче повернути окупований Донбас нам на своїх умовах і при цьому підірвати довіру до Зеленського,

– зазначає Олександр Хара.

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Щодо закону про особливий статус Донбасу, то, наголошує експерт, за умови, що росіяни приберуться з окупованих територій, ОРДЛО де-факто повертаються під наш контроль з особливим статусом. Іде реформа децентралізації. І регіони тепер мають більше повноважень, ніж у 2014 році, коли Росія окупувала ОРДЛО.

Головне – зміст закону "Про особливий статус Донбасу". І його не ухвалять тихо, без згоди суспільства. Кулуарних домовленостей, як при Порошенку, не буде,

– переконаний дипломат.

Експерт додає: потрібен закон про колаборантів. Щоб люди, які живуть в ОРДЛО, розуміли: не буде щодо них репресій. Відповідальність нестимуть ті, хто підпадає під категорію військових злочинців. А також так зване керівництво незаконних сепаратистських утворень.

Формула Штайнмаєра: що треба знати про неї:

Україна на неї погодилась. Представник України в ТКГ передав представнику ОБСЄ Мартіну Сайдіку лист, у якому держава погоджується із формулюваннями формули Штайнмаєра.

Відповідно до формули, тимчасовий закон про особливий статус Донбасу починає діяти після того, як в ОРДЛО відбудуться місцеві вибори.

Ці вибори повинні відбутись згідно з Конституцією та законодавством України. Ключове значення тут має і публікація звіту ОБСЄ про те, що вибори відбулися за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів.

В Україні погодження формули сприйняли різко. У найбільших містах вже відбулися низка акцій протесту проти імплементації в Україні формули Штайнмаєра. Учасники акції закликають протистояти капітуляції та не здавати національних інтересів України.

Президент Володимир Зеленський наголошує – це не капітуляція. Він пояснив українцям, що ніяких виборів на Донбасі не може бути, якщо "там будуть будь-які війська".

Розведення сил має відбутися, коли окупанти перестануть стріляти. Поки вони спеціально обстрілюють території, з яких мають відійти українські війська.

За словами Зеленського, після досягнення домовленостей у Мінську, зникли останні перепони до проведення саміту в нормандському форматі.

За словами заступника міністра закордонних справ Василя Боднара, на переговорах у Мінську Росія домагається запровадження закону "Про особливий статус Донбасу" в Україні на постійній основі. Нагадаємо, Зеленський запевняв, що новий закон влада писатиме спільно з суспільством, і він міститиме положення формули Штайнмаєра.

Звернення Президента України. Відео