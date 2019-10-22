Зеленский встретился с президентом Бразилии: о чем договорились

Президент Владимир Зеленский в Токио обсудил с президентом Бразилии Жаиром Болсонару вопрос увеличения товарооборота между странами и сотрудничество в космической отрасли.

Владимир Зеленский отметил, что Бразилия – главный торговый партнер Украины в Латинской Америке. Об этом сообщается на сайте главы государства.

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Президент Украины предложил восстановить правительственную комиссию, чтобы согласовать расширение товарооборота между странами. Он вспомнил о начатой приватизации и призвал граждан Бразилии активно инвестировать в Украину.

Также Украина предложила Бразилии перезапустить совместный космический проект с использованием космодрома "Алкантара".



Космодром "Алкантара" расположен почти на экваторе

Что известно об украинско-бразильском сотрудничестве в космической сфере?

Отметим, что в 2003 году Украина и Бразилия подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого украинские ракеты-носители "Циклон-4" использовались на бразильском космодроме "Алкантара".



В 2015 году этот договор Бразилия разорвала в одностороннем порядке.

Кроме того, Зеленский поблагодарил за поддержку Бразилией территориальной целостности и суверенитета Украины.

Жаир Болсонару пригласил президента Украины в Бразилию и согласился на его приглашение посетить Украину в 2020 году.

Что известно о президенте Бразилии Жаире Болсонару?

63-летний военный в отставке. В прошлом парашютист-десантник, позиционирует себя как антисистемный протестный политик. Часто в СМИ Балсонару называли бразильским Дональдом Трампом из-за чрезмерной эксцентричности.



Во время предвыборной агитации он использовал гомофобную и расистскую риторику. Выступает за возвращение смертной казни и одобрительно отзывается о периоде военной диктатуры в Бразилии в 1964-1985 годах.