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      Зеленський зустрівся з президентом Бразилії: про що домовились

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      Жаїр Болсонару і Володимир Зеленський домовились поглиблювати економічну співпрацю
      Жаїр Болсонару і Володимир Зеленський домовились поглиблювати економічну співпрацю / president.gov.ua

      Президент Володимир Зеленський у Токіо обговорив із президентом Бразилії Жаїром Болсонару питання збільшення товарообігу між країнами і співпрацю у космічній галузі.

      Володимир Зеленський наголосив, що Бразилія – головний торговельний партнер України у Латинській Америці. Про це повідомляється на сайті глави держави.

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      Президент України запропонував відновити урядову комісію, щоб узгодити розширення товарообігу між країнами. Він згадав про започатковану приватизацію і закликав громадян Бразилії активно інвестувати в Україну.

      Також Україна запропонувала Бразилії перезапустити спільний космічний проєкт з використанням космодрому "Алкантара".


      Космодром "Алкантара" розташований майже на екваторі 

      Що відомо про українсько-бразильську співпрацю у космічній сфері?Відзначимо, що у 2003 році Україна і Бразилія підписали угоду про співпрацю, в рамках якої українські ракети-носії "Циклон-4" використовувалися на бразильському космодромі "Алкантара".

      У 2015 році цей договір Бразилія розірвала в односторонньому порядку.

      Крім того, Зеленський подякував за підтримку Бразилією територіальної цілісності та суверенітету України.

      Жаїр Болсонару запросив президента України до Бразилії та погодився на його запрошення завітати до України у 2020 році.

      Що відомо про президента Бразилії Жаїра Болсонару?63-річний військовий у відставці. У минулому парашутист-десантник, позиціює себе як антисистемний протестний політик. Часто у ЗМІ Балсонару називали бразильським Дональдом Трампом через надмірну ексцентричність.

      Під час передвиборчої агітації він використовував гомофобну та расистську риторику. Виступає за повернення смертної кари і схвально відгукується про період військової диктатури у Бразилії в 1964-1985 роках. 

      blog_ava
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      сьогодні
      10200
      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Бразилія Космос Торгівля Латинська Америка
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