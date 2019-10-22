Зеленський зустрівся з президентом Бразилії: про що домовились

Президент Володимир Зеленський у Токіо обговорив із президентом Бразилії Жаїром Болсонару питання збільшення товарообігу між країнами і співпрацю у космічній галузі.

Володимир Зеленський наголосив, що Бразилія – головний торговельний партнер України у Латинській Америці. Про це повідомляється на сайті глави держави.

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Президент України запропонував відновити урядову комісію, щоб узгодити розширення товарообігу між країнами. Він згадав про започатковану приватизацію і закликав громадян Бразилії активно інвестувати в Україну.

Також Україна запропонувала Бразилії перезапустити спільний космічний проєкт з використанням космодрому "Алкантара".



Космодром "Алкантара" розташований майже на екваторі

Що відомо про українсько-бразильську співпрацю у космічній сфері?Відзначимо, що у 2003 році Україна і Бразилія підписали угоду про співпрацю, в рамках якої українські ракети-носії "Циклон-4" використовувалися на бразильському космодромі "Алкантара".



У 2015 році цей договір Бразилія розірвала в односторонньому порядку.

Крім того, Зеленський подякував за підтримку Бразилією територіальної цілісності та суверенітету України.

Жаїр Болсонару запросив президента України до Бразилії та погодився на його запрошення завітати до України у 2020 році.

Що відомо про президента Бразилії Жаїра Болсонару?63-річний військовий у відставці. У минулому парашутист-десантник, позиціює себе як антисистемний протестний політик. Часто у ЗМІ Балсонару називали бразильським Дональдом Трампом через надмірну ексцентричність.



Під час передвиборчої агітації він використовував гомофобну та расистську риторику. Виступає за повернення смертної кари і схвально відгукується про період військової диктатури у Бразилії в 1964-1985 роках.