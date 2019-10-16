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      Украина перехватила инициативу у России, – эксперт о переговорах в Минске

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      Украина показала, что Россия срывает разведение войск и переговоры в Минске
      Украина показала, что Россия срывает разведение войск и переговоры в Минске / BBC

      Предложения Украины по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе после срыва боевиками разведения сил – жесткие и свидетельствуют о наличии других планов.

      Такое мнение 24 каналу высказал сопредседатель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

      Важно: Ультиматум Кремлю: чего требует Украина от России и какими будут последствия

      "Россия срывает процесс разведения войск, поскольку это привязывается Кремлем ко встречи в нормандском формате. Москва хотела обвинить нас в срыве встречи лидеров "нормандской четверки". Однако перегнула палку. И на Западе уже понимают, что РФ искусственно создает ситуацию обострения конфликта" , – рассказывает Дмитрий Снегирев.

      Эксперт отмечает: продиктованные Украиной условия свидетельствуют, что Киев пытается изменить модальность переговорной площадки. Перевести переговоры из Минска в нормандский формат, исключив из них незаконные образования в ОРДЛО.

      Мы перехватили инициативу у России и демонстрируем, что тезисы предшественников о безальтернативности минских соглашений не рассматриваются как единственный план. Украина не исключает минский формат, но показывает: из-за России Минские договоренности не работают. Это попытка вырваться из тисков навязанного нам минского формата,
      – убежден Дмитрий Снегирев.

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      В частности, отмечает специалист, Украина намекает: мы рассматриваем дополнительные сценарии. Во-первых, миротворцев. Во-вторых, освобождение территорий военным путем. Эксперт отмечает: попытки России навязать нам выполнение политической части "Минска-2" с помощью разведения войск и формулы Штанймаера зависли. И это позитив.

      "Россия продолжит тактику давления. Идет усиление вооруженных формирований ОРДЛО тяжелой бронетехникой. Здесь все зависит от политической воли Украины. Но прямого вторжения России в Украину никто не позволит", – подчеркивает Дмитрий Снегирев.

      Что известно о разведении войск в Донбассе?

      • 1 октября президент Зеленский заявил, что на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское в Донецкой области и городе Золотое Луганской области.
      • Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик сообщил, что разведение сил и средств стартует 7 октября.
      • Министр обороны Андрей Загороднюк уточнил, что украинские военные уйдут на расстояние, которое позволит сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей российскими оккупационными войсками.
      • 7 октября разведение войск так и не началось, поскольку боевики нарушили договоренности.
      • 15 октября Украина заявила, что не отказывается от дальнейшего разведения, но при условии соблюдения 7-дневного режима тишины. Как сообщила пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер, выполнение политического блока вопросов минских соглашений возможно при следующих условиях:
      1. роспуск квазиоброзований "Л/ДНР";
      2. полное прекращение огня;
      3. обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины;
      4. вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники и др.

      розведення військ
      Карта разведение сил на Донбассе / инфографика 24 канала

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Война на Донбассе Разведение войск Минские договоренности Владимир Путин Формула Штайнмайера Нормандский формат
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