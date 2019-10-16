Україна перехопила ініціативу в Росії, – експерт про переговори в Мінську

Пропозиції України по врегулюванню збройного конфлікту на Донбасі після зриву бойовиками розведення сил – жорсткі і свідчать про наявність інших планів.

Таку думку 24 каналу висловив співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

Важливо: Ультиматум Кремлю: чого вимагає Україна від Росії і якими будуть наслідки

"Росія зриває процес розведення військ, оскільки це прив’язується Кремлем до зустрічі в нормандському форматі. Москва хотіла звинуватити нас у зриві зустрічі лідерів "нормандської четвірки". Натомість перегнула палку. І на Заході вже розуміють, що РФ штучно створює ситуацію загострення конфлікту", – розповідає Дмитро Снєгирьов.

Експерт наголошує: продиктовані Україною умови свідчать, що Київ намагається змінити модальність перемовного майданчика. Вивести переговори з Мінська в нормандський формат, виключивши з них незаконні утворення в ОРДЛО.

Ми перехопили ініціативу в Росії і демонструємо, що тези попередників про безальтернативність мінських угод не розглядаються, як єдиний план. Україна не відкидає мінський формат, але показує: через Росію Мінські домовленості не працюють. Це спроба вирватися з лещат нав’язаного нам мінського формату,

– переконаний Дмитро Снєгирьов.

Читайте також: Будемо завдавати збитків окупанту, – Богдан Яременко розказав, як вирішуватимуть питання Криму

Зокрема, зазначає фахівець, Україна натякає: ми розглядаємо додаткові сценарії. По-перше, миротворців. По-друге, звільнення територій військовим шляхом. Експерт наголошує: спроби Росії нав’язати нам виконання політичної частини "Мінська-2" через розведення військ і формулу Штанймаєра зависли. І це позитив.

"Росія продовжить тактику тиску. Йде посилення збройних формувань ОРДЛО важкою бронетехнікою. Тут все залежить від політичної волі України. Але прямого вторгнення Росії в Україну ніхто не дозволить", – підкреслює Дмитро Снєгирьов.

Що відомо про розведення військ на Донбасі?

1 жовтня президент Зеленський заявив, що на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині.

Спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік повідомив, що розведення сил і засобів стартує 7 жовтня.

Міністр оборони Андрій Загороднюк уточнив, що українські військові відійдуть на відстань, яка дозволить одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей російськими окупаційними військами.

7 жовтня розведення військ так і не розпочалося, бо бойовики порушили домовленості.

15 жовтня Україна заявила, що не відмовляється від подальшого розведення, але за умови дотримання 7-денного режиму тиші. Як повідомила речниця Леоніда Кучми Дарка Оліфер, виконання політичного блоку питань мінських угод є можливим за таких умов:

розпуск квазіугруповань "Л/ДНР"; повне припинення вогню; забезпечення ефективного моніторингу СММ ОБСЄ на всій території України; виведення з території України збройних формувань іноземних військ і військової техніки та інших.



Карта розведення сил на Донбасі / інфографіка 24 каналу