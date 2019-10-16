19:15
16 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Поклонська в заручниках в Ердогана. Подарунок від Путіна
      Вєсті Кремля
      23:58, 15 жовтня
      Вєсті.UA: Богдан може перейти до "Європейської Солідарності". Савченко в образі Брежнєва
      Вєсті.UA
      19:10, 15 жовтня
      Пси Авакова: прокурор часів Януковича став радником міністра
      ЦРУ
      13:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ВЕРХОВНА РАДА

      Україна перехопила ініціативу в Росії, – експерт про переговори в Мінську

      653 Читать новость на русском
      Україна показала, що Росія зриває розведення військ і переговори в Мінську
      Україна показала, що Росія зриває розведення військ і переговори в Мінську / BBC

      Пропозиції України по врегулюванню збройного конфлікту на Донбасі після зриву бойовиками розведення сил – жорсткі і свідчать про наявність інших планів.

      Таку думку 24 каналу висловив співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

      Важливо: Ультиматум Кремлю: чого вимагає Україна від Росії і якими будуть наслідки

      "Росія зриває процес розведення військ, оскільки це прив’язується Кремлем до зустрічі в нормандському форматі. Москва хотіла звинуватити нас у зриві зустрічі лідерів "нормандської четвірки". Натомість перегнула палку. І на Заході вже розуміють, що РФ штучно створює ситуацію загострення конфлікту", – розповідає Дмитро Снєгирьов.

      Експерт наголошує: продиктовані Україною умови свідчать, що Київ намагається змінити модальність перемовного майданчика. Вивести переговори з Мінська в нормандський формат, виключивши з них незаконні утворення в ОРДЛО.

      Ми перехопили ініціативу в Росії і демонструємо, що тези попередників про безальтернативність мінських угод не розглядаються, як єдиний план. Україна не відкидає мінський формат, але показує: через Росію Мінські домовленості не працюють. Це спроба вирватися з лещат нав’язаного нам мінського формату,
      – переконаний Дмитро Снєгирьов.

      Читайте також: Будемо завдавати збитків окупанту, – Богдан Яременко розказав, як вирішуватимуть питання Криму

      Зокрема, зазначає фахівець, Україна натякає: ми розглядаємо додаткові сценарії. По-перше, миротворців. По-друге, звільнення територій військовим шляхом. Експерт наголошує: спроби Росії нав’язати нам виконання політичної частини "Мінська-2" через розведення військ і формулу Штанймаєра зависли. І це позитив.

      "Росія продовжить тактику тиску. Йде посилення збройних формувань ОРДЛО важкою бронетехнікою. Тут все залежить від політичної волі України. Але прямого вторгнення Росії в Україну ніхто не дозволить", – підкреслює Дмитро Снєгирьов.

      Що відомо про розведення військ на Донбасі?

      • 1 жовтня президент Зеленський заявив, що на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині.
      • Спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік повідомив, що розведення сил і засобів стартує 7 жовтня.
      • Міністр оборони Андрій Загороднюк уточнив, що українські військові відійдуть на відстань, яка дозволить одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей російськими окупаційними військами.
      • 7 жовтня розведення військ так і не розпочалося, бо бойовики порушили домовленості.
      • 15 жовтня Україна заявила, що не відмовляється від подальшого розведення, але за умови дотримання 7-денного режиму тиші. Як повідомила речниця Леоніда Кучми Дарка Оліфер, виконання політичного блоку питань мінських угод є можливим за таких умов:
      1. розпуск квазіугруповань "Л/ДНР";
      2. повне припинення вогню;
      3. забезпечення ефективного моніторингу СММ ОБСЄ на всій території України;
      4. виведення з території України збройних формувань іноземних військ і військової техніки та інших.

      розведення військ
      Карта розведення сил на Донбасі / інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Ультиматум Кремлю: чого вимагає Україна від Росії в Мінську і якими будуть наслідки
      сьогодні
      4990
      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Війна на Донбасі Розведення військ Формула Штайнмаєра Нормандський формат Володимир Путін Мінські домовленості
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Хаос у Барселоні: все, що потрібно знати про масові протести у Каталонії
      сьогодні , 19:01 Хаос у Барселоні: все, що потрібно знати про масові протести у Каталонії
      Світлана Попова 287
      Встигнути перед розпуском: Комісія суддів хоче залишити на посадах скандальних служителів Феміди
      сьогодні , 18:37 Встигнути перед розпуском: Комісія суддів хоче залишити на посадах скандальних служителів Феміди
      Роман Маселко 103
      Протест і підтекст: хто і навіщо використовує акцію "Ні капітуляції"
      сьогодні , 16:13 Протест і підтекст: хто і навіщо використовує акцію "Ні капітуляції"
      Наталя Ромашова 1043
      Кара депутатська: наскільки і за що штрафуватимуть парламентських прогульників
      сьогодні , 15:15 Кара депутатська: наскільки і за що штрафуватимуть парламентських прогульників
      Ірина Поліщук 2688
      Ультиматум Кремлю: чого вимагає Україна від Росії в Мінську і якими будуть наслідки
      сьогодні , 14:23 Ультиматум Кремлю: чого вимагає Україна від Росії в Мінську і якими будуть наслідки
      Інна Жолобович 4987
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук