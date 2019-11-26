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      Зеленский прибыл в Эстонию: что он там будет делать

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      Владимир Зеленский / 24 канал

      Президент Украины Владимир Зеленский в рамках официального визита прибыл в столицу Эстонии Таллинн. Находиться он здесь будет только один день. Позднее украинский гарант посетит соседнюю Литву.

      Визит Зеленского в Эстонию

      В рамках визита в Эстонию Зеленский проведет встречи с:

      • президенткою страны Керсти Кальюлайд,
      • спикером Рийгикогу (парламента) страны Хенном Пиллуаасом,
      • премьер-министром Эстонии страны Ратасом.

      Кроме того, в Таллинне Зеленский и Кальюлайд примут участие в работе Цифрового форума, передает Офис Президента Украины.

      Заметим, что сопровождают украинского президента его супруга Елена Зеленская, министр цифровых трансформаций Михаил Федоров, министр иностранных дел Вадим Пристайко, министр обороны Андрей Загороднюк, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

      Зеленский с официальным визитом прибыл в Эстонию: видео

      Визит Зеленского в Литву

      По информации пресс-службы украинского президента, начнется официальный визит Зеленского в Литву 27 ноября. Здесь он должен принять участие в Двенадцатом заседании Совета президентов Украины и Литвы.

      Также в рамках визита Зеленский проведет отдельные переговоры с:

      • президентом Литвы Гитанасом Науседой,
      • спикером Сеймаса (парламента) Литвы Викторасом Пранцкетисом,
      • премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом.

      Кроме того, в стлице страны Вильнюсе Зеленский и Науседа примут участие в работе Пятого двустороннего экономического форума.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Зарубежные визиты Зеленского Литва Эстония Президент Украины Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики
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