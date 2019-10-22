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      В Японии прошла интронизация нового императора: Зеленский принял участие в мероприятии

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      Нарухито стал 126 императором Японии
      Нарухито стал 126 императором Японии / The Financial Times

      В столице Японии Токио прошла церемония интронизации 126-го императора Нарухито. Участие в мероприятии принял и Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей женой Еленой.

      По информации прессслужбы Офиса Президента Украины, в Токио съехалось более 2000 гостей из более чем 180 стран.

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      В рамках мероприятия Нарухито сообщил богине Солнца о своем восшествии на престол. Затем он, согласно древним ритуалам, вошел в святилище верховного синтоистского божества. Перед ним пронесли меч, богиня Солнца подарила первому императору, а позади –императорскую яшму магатама. В итоге Нарухито взошел на 6,5-метровый трон.

      Объявляю здесь, на церемонии интронизации, о восшествии на престол. Я клянусь здесь во имя счастья народа и мира во всем мире, наряду с народом и согласно конституции, служить Японии и ее народу в качестве его символа. Пусть мудрость и усилия народа приведут к еще большему расцвету нашей страны. Я хочу, чтобы она могла внести свой вклад в дело мира и дружбы с международным сообществом и благополучие человечества,
      – отметил в своей речи новоиспеченный император.

      После императора с восшествием на престол поздравил японский премьер Синдзо Абэ.

      "От имени народа поздравляем императора как символ государства Япония и японского народа на благо мирного и блестящего будущего выполненной гордости Японии, к какой бы тянулись человеческие сердца. Подношу молитвы за процветание эпохи рейва и императора и выражаю слова приветствия", – отметил он.

      После речи Абэ трижды прокричал "бандзай", что означает "10 тысяч лет" (японский аналог "многая лета"), и это подхватили гости церемонии.

      Заметим, что с новым императором в Японии началась новая эра "рейва", что можно перевести как "хорошая гармония". Последняя интронизация в Японии происходила 30 лет назад, а предпоследняя – более 90 лет назад.

      Церемония интронизации 126-го императора Японии Нарухито / Фото: Getty Images

      Владимир Зеленский стал первым украинским президентом, которого пригласили на церемонию восхождения императора Японии.

      Для меня – большая честь принять участие в интронизации Императора Нарухито. Проведение древнего обряда в современной Японии является примером того, как в одном государстве могут сосуществовать и глубокое уважение к традициям и внедрение новейших высоких технологий для улучшения жизни каждого человека,
      – поделился эмоциями украинский гарант после окончания интронизации.

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      Что еще Зеленский будет делать в Японии

      Визит Владимира Зеленского в Японию начался 21 октября и продлится до 24 числа. В его рамках украинский гарант должен встретиться:

      • с премьер-министром Японии Синдзо Абэ,
      • руководителями обеих палат японского парламента,
      • членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной,
      • руководством Японского агентства международного развития;
      • руководством Японской ассоциации новой экономики,
      • представителями японского бизнеса.

      Кроме того, украинский гарант должен провести ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств. Также является запланированной и его встреча с федеральным президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером.

      Что известно о новом японском императоре

      В 2016 году предыдущий японский император Акихито впервые заговорил о желании отречься от престола, а причина такого шага – возраст и состояние здоровья (он перенес операцию на сердце и преодолел рак). В 2017 году японский парламент разрешил императору сделать это добровольно. Ранее император Японии мог оставлять престол только перед своей смертью.

      В апреле 2019 года 85-летний Акихито стал первым монархом Японии за последние 200 лет, который сложил свои полномочия. Вакантное место на престоле занял его старший сын – принц Нарухито. Первая часть торжественной церемонии восшествия на престол 126 императора Японии состоялась 1 мая. Тогда в своем первом обращении к нации после наследования престола он пообещал действовать согласно Конституции, "постоянно думая о людях и находясь на их стороне".

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Япония Новости политики Владимир Зеленский Президент Украины
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