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      Зеленський просить Японію надати Україні безвізовий режим

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      Володимир Зеленський прибув до Японії
      Володимир Зеленський прибув до Японії / president.gov.ua

      З 1 січня 2018 року Японія спростила процедуру отримання візи для громадян України. Володимир Зеленський попросив у влади країни розглянути питання щодо безвізового режиму.

      Президент України у себе в телеграм-каналі написав, що безвізовий режим у Японії для українців буде особливо актуальний напередодні Олімпійських ігор-2020. Вони триватимуть з 24 липня до 9 серпня у Токіо та японському місті Саппоро.

      До теми: Україна планує підписати безвіз ще з 14 країнами: перелік

      Зараз українці можуть відвідувати без візи 126 країн, раніше – 128 країн. Річ у тому, що Джибуті та Бенін (це країни Африки) змінили свою візову політику: тепер українці повинні отримувати електронну візу наперед замість візи за фактом прибуття.

      До речі, Володимир Зеленський прибув у Японію з офіційним візитом. У президента заплановано чимало зустрічей. Зокрема, гарант візьме участь в інтронізації імператора Японії Нарухіто. Що ще заплановано у Володимира Зеленського – читайте за посиланням.

      Нещодавно: Балканська країна підтримала безвізовий режим з Україною

      Перелік країн, де українцям не потрібна віза
      Перелік країн, де українцям не потрібна віза / інфографіка 24 каналу

      blog_ava
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      сьогодні
      10228
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Спорт Японія Володимир Зеленський Безвізовий режим Олімпіада-2020 Президент України
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