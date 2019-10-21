Зеленський просить Японію надати Україні безвізовий режим
З 1 січня 2018 року Японія спростила процедуру отримання візи для громадян України. Володимир Зеленський попросив у влади країни розглянути питання щодо безвізового режиму.
Президент України у себе в телеграм-каналі написав, що безвізовий режим у Японії для українців буде особливо актуальний напередодні Олімпійських ігор-2020. Вони триватимуть з 24 липня до 9 серпня у Токіо та японському місті Саппоро.
До теми: Україна планує підписати безвіз ще з 14 країнами: перелік
Зараз українці можуть відвідувати без візи 126 країн, раніше – 128 країн. Річ у тому, що Джибуті та Бенін (це країни Африки) змінили свою візову політику: тепер українці повинні отримувати електронну візу наперед замість візи за фактом прибуття.
До речі, Володимир Зеленський прибув у Японію з офіційним візитом. У президента заплановано чимало зустрічей. Зокрема, гарант візьме участь в інтронізації імператора Японії Нарухіто. Що ще заплановано у Володимира Зеленського – читайте за посиланням.
Нещодавно: Балканська країна підтримала безвізовий режим з Україною
Перелік країн, де українцям не потрібна віза / інфографіка 24 каналу
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