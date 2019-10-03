Балканська країна підтримала безвізовий режим з Україною

Уряд Північної Македонії підтримав проєкт закону про ратифікацію безвізового режиму з Україною. До цього влада двох держав щороку продовжувала можливість громадян подорожувати між країнами без віз.

Про підтримку північномакедонським урядом законопроєкту, який спрощує подорожі між країнами, повідомляє місцеве видання Sitel.

До слова: Україна планує підписати безвіз ще з 14 країнами: перелік

Згідно з домовленостями, громадяни України і Північної Македонії зможуть подорожувати між країнами без віз. Втім лише за умови, що такі поїздки триватимуть не більше 90 днів протягом половини року.

До слова, Кабінет Міністрів України зі свого боку підтримав ратифікацію відповідної угоди ще наприкінці серпня 2019 року.



Перелік безвізових країн для українців / інфографіка 24 каналу