17:10
30 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Яку планету Трамп залишить у спадок. Військові навчання у РФ
      Вєсті Кремля
      18:38, 28 вересня
      Вєсті.UA. Жир: У Медведчука серйозні проблеми. Новий Ляшко у Раді
      Вєсті.UA
      19:00, 28 вересня
      Коли добудують "міст на Троєщину" та хто витрачає виділені 6,5 мільярдів гривень
      ЦРУ
      10:16, 27 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Україна планує підписати безвіз ще з 14 країнами: перелік

      3012 Читать новость на русском
      Україна за 5 років може отримати безвіз з новими країнами
      Україна за 5 років може отримати безвіз з новими країнами / narodna-pravda.ua

      Кількість держав, з якими Україна має безвізовий режим, щороку збільшиться. Кабінет міністрів протягом наступних п'яти років планує укласти угоди про безвіз ще з 14 країнами.

      Таке завдання постановлено для МЗС у Програмі діяльності Кабінету міністрів України, що зареєстрованій на сайті Верховної Ради.

      Цікаво: Ще одна країна скасувала візи для українців

      Збільшення переліку країн із безвізовим режимом для власника українського паспорту – запорука відкриття світу для українців, підвищення поваги до нашого громадянина, забезпечення його прав,
      – вказано у програмі. 

      За наступні 5 років Україна планує підписати безвіз із:

      • Гватемалою,
      • Гренадою, 
      • Коста-Рікою,
      • Маврикієм,
      • Маршалловими островами,
      • Монголією,
      • Науру,
      • Палау,
      • Перу,
      • Сальвадором,
      • Самоа,
      • Сен-Вінсентом і Гренадіном,
      • Соломоновими островами,
      • Ямайкою.

      Окрім того, у 2020 році буде збільшено терміни безвізового перебування в Аргентині, спрощено існуючий режим поїздок до Мексики, та завершено переговори з Великою Британією, Кореєю, Канадою, Японією, Австралією та іншими країнами.

      Зараз українці можуть відвідувати без візи 126 країн, раніше – 128 країн. Річ у тому, що Джибуті та Бенін (це країни Африки) змінили свою візову політику: тепер українці повинні отримувати електронну візу наперед замість візи за фактом прибуття.

      Перелік країн, де українцям не потрібна віза
      Перелік країн, де українцям не потрібна віза / інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Картинки-привітання з Днем ангела: святкова підбірка
      сьогодні
      11235
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Безвізовий режим МЗС України
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Битва за Київ: що можуть показати вибори?
      сьогодні , 17:00 Битва за Київ: що можуть показати вибори?
      Петро Охотін 48
      Как проиграть войну или Зачем Путин вынуждает Киев согласиться с его версией формулы Штайнмайера
      сьогодні , 15:30 Как проиграть войну или Зачем Путин вынуждает Киев согласиться с его версией формулы Штайнмайера
      Павло Казарін 444
      Моїй дитині продали алкоголь! Як з цією проблемою борються пивні бренди
      26 вересня , 19:00 Моїй дитині продали алкоголь! Як з цією проблемою борються пивні бренди
      696
      Будет тепло: более 20 миллиардов кубов газа в украинских хранилищах
      сьогодні , 15:17 Будет тепло: более 20 миллиардов кубов газа в украинских хранилищах
      Злой Одессит 194
      Зашквар Росії: на що Міноборони агресора витрачає мільйони замість новітнього озброєння
      сьогодні , 14:07 Зашквар Росії: на що Міноборони агресора витрачає мільйони замість новітнього озброєння
      Михайло Макарук 1245
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук