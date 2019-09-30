Україна планує підписати безвіз ще з 14 країнами: перелік

Кількість держав, з якими Україна має безвізовий режим, щороку збільшиться. Кабінет міністрів протягом наступних п'яти років планує укласти угоди про безвіз ще з 14 країнами.

Таке завдання постановлено для МЗС у Програмі діяльності Кабінету міністрів України, що зареєстрованій на сайті Верховної Ради.

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Збільшення переліку країн із безвізовим режимом для власника українського паспорту – запорука відкриття світу для українців, підвищення поваги до нашого громадянина, забезпечення його прав,

– вказано у програмі.

За наступні 5 років Україна планує підписати безвіз із:

Гватемалою,

Гренадою,

Коста-Рікою,

Маврикієм,

Маршалловими островами,

Монголією,

Науру,

Палау,

Перу,

Сальвадором,

Самоа,

Сен-Вінсентом і Гренадіном,

Соломоновими островами,

Ямайкою.

Окрім того, у 2020 році буде збільшено терміни безвізового перебування в Аргентині, спрощено існуючий режим поїздок до Мексики, та завершено переговори з Великою Британією, Кореєю, Канадою, Японією, Австралією та іншими країнами.

Зараз українці можуть відвідувати без візи 126 країн, раніше – 128 країн. Річ у тому, що Джибуті та Бенін (це країни Африки) змінили свою візову політику: тепер українці повинні отримувати електронну візу наперед замість візи за фактом прибуття.



Перелік країн, де українцям не потрібна віза / інфографіка 24 каналу