Ще одна країна скасувала візи для українців

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив про підписання угоди з колумбійським колегою Карлосом Холмсом Трухіо щодо надання безвізу Україні.

Про це міністр повідомив у своєму твітері у ніч на середу.

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Ласкаво просимо в Колумбію! Ще одна безвізова країна для українців. Тільки що підписали угоду з моїм колегою Карлосом Холмсом Трухійо,

– написав Пристайко.

Ласкаво просимо до Колумбії! Ще одна безвізова країна для українців. Щойно підписали угоду з моїм колегою @CarlosHolmesTru. Тим часом продовжуємо нашу роботу в Нью-Йорку. Далі буде! pic.twitter.com/YgxlAe2W6L — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) September 24, 2019

Водночас міністр зазначив, що продовжує роботу в Нью-Йорку.

Відтепер громадяни обох країн зможуть в’їжджати та перебувати на території іншої держави без віз строком до 90 днів протягом 180 днів.

До слова, кабінет міністрів України схвалив проєкт угоди з урядом Республіки Колумбія про взаємне скасування візових вимог 18 вересня.

Напередодні Україна підписала угоду про безвізовий режим з Лаосом. Українці зможуть подорожувати до цієї екзотичної країни оформивши електронну візу.

Зараз українці можуть відвідувати без візи 127 країн, раніше – 128 країн. Річ у тому, що Джибуті та Бенін (це країни Африки) змінили свою візову політику: тепер українці повинні отримувати електронну візу наперед замість візи за фактом прибуття.