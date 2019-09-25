Ще одна країна скасувала візи для українців
Міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив про підписання угоди з колумбійським колегою Карлосом Холмсом Трухіо щодо надання безвізу Україні.
Про це міністр повідомив у своєму твітері у ніч на середу.
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Ласкаво просимо в Колумбію! Ще одна безвізова країна для українців. Тільки що підписали угоду з моїм колегою Карлосом Холмсом Трухійо,
– написав Пристайко.
Водночас міністр зазначив, що продовжує роботу в Нью-Йорку.
Відтепер громадяни обох країн зможуть в’їжджати та перебувати на території іншої держави без віз строком до 90 днів протягом 180 днів.
До слова, кабінет міністрів України схвалив проєкт угоди з урядом Республіки Колумбія про взаємне скасування візових вимог 18 вересня.
Напередодні Україна підписала угоду про безвізовий режим з Лаосом. Українці зможуть подорожувати до цієї екзотичної країни оформивши електронну візу.
Зараз українці можуть відвідувати без візи 127 країн, раніше – 128 країн. Річ у тому, що Джибуті та Бенін (це країни Африки) змінили свою візову політику: тепер українці повинні отримувати електронну візу наперед замість візи за фактом прибуття.
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