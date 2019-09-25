Еще одна страна отменила визы для украинцев
Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил о подписании соглашения с колумбийским коллегой Карлосом Холмсом Трухийо о предоставлении безвиза Украине.
Об этом министр сообщил в своем твиттере в ночь на среду.
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Добро пожаловать в Колумбию! Еще одна безвизовая страна для украинцев. Только что подписали соглашение с моим коллегой Карлосом Холмсом Трухийо,
– написал Пристайко.
В то же время министр отметил, что продолжает работу в Нью-Йорке.
Отныне граждане обеих стран смогут въезжать и пребывать на территории другого государства без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.
К слову, кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с правительством Республики Колумбия о взаимной отмене визовых требований 18 сентября.
Накануне Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Лаосом. Украинцы смогут путешествовать в эту экзотическую страну оформив электронную визу.
Сейчас украинцы могут посещать без визы 127 стран, ранее – 128 стран. Дело в том, что Джибути и Бенин (это страны Африки) изменили свою визовую политику: теперь украинцы должны получать электронную визу заранее вместо визы по факту прибытия.
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