Еще одна страна отменила визы для украинцев

Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил о подписании соглашения с колумбийским коллегой Карлосом Холмсом Трухийо о предоставлении безвиза Украине.

Об этом министр сообщил в своем твиттере в ночь на среду.

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Добро пожаловать в Колумбию! Еще одна безвизовая страна для украинцев. Только что подписали соглашение с моим коллегой Карлосом Холмсом Трухийо,

– написал Пристайко.

Ласкаво просимо до Колумбії! Ще одна безвізова країна для українців. Щойно підписали угоду з моїм колегою @CarlosHolmesTru. Тим часом продовжуємо нашу роботу в Нью-Йорку. Далі буде! pic.twitter.com/YgxlAe2W6L — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) September 24, 2019

В то же время министр отметил, что продолжает работу в Нью-Йорке.

Отныне граждане обеих стран смогут въезжать и пребывать на территории другого государства без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.

К слову, кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с правительством Республики Колумбия о взаимной отмене визовых требований 18 сентября.

Накануне Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Лаосом. Украинцы смогут путешествовать в эту экзотическую страну оформив электронную визу.

Сейчас украинцы могут посещать без визы 127 стран, ранее – 128 стран. Дело в том, что Джибути и Бенин (это страны Африки) изменили свою визовую политику: теперь украинцы должны получать электронную визу заранее вместо визы по факту прибытия.