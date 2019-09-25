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      Еще одна страна отменила визы для украинцев

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      Отныне украинцы смогут путешествовать без виз в Колумбию
      Отныне украинцы смогут путешествовать без виз в Колумбию / Фото из открытых источников

      Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил о подписании соглашения с колумбийским коллегой Карлосом Холмсом Трухийо о предоставлении безвиза Украине.

      Об этом министр сообщил в своем твиттере в ночь на среду.

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      Добро пожаловать в Колумбию! Еще одна безвизовая страна для украинцев. Только что подписали соглашение с моим коллегой Карлосом Холмсом Трухийо,
      – написал Пристайко.

      В то же время министр отметил, что продолжает работу в Нью-Йорке.

      Отныне граждане обеих стран смогут въезжать и пребывать на территории другого государства без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.

      К слову, кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с правительством Республики Колумбия о взаимной отмене визовых требований 18 сентября.

      Накануне Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Лаосом. Украинцы смогут путешествовать в эту экзотическую страну оформив электронную визу.

      Сейчас украинцы могут посещать без визы 127 стран, ранее – 128 стран. Дело в том, что Джибути и Бенин (это страны Африки) изменили свою визовую политику: теперь украинцы должны получать электронную визу заранее вместо визы по факту прибытия.

      blog_ava
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      Теги: Безвизовый режим МИД Украины Вадим Пристайко Колумбия Новости Украины Новости политики
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