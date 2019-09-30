Украина планирует подписать безвиз еще с 14 странами: список
Количество государств, с которыми Украина имеет безвизовый режим, ежегодно увеличивается. Кабинет министров в течение следующих пяти лет планирует заключить соглашения о безвизе еще с 14 странами.
Такое задание принято для МИД в Программе деятельности Кабинета министров Украины, зарегистрированному на сайте Верховной Рады.
Интересно: Еще одна страна отменила визы для украинцев
Увеличение перечня стран с безвизовым режимом для владельца украинского паспорта – залог открытия мира для украинцев, повышения уважения к нашему гражданину, обеспечения его прав,
– указано в программе.
За следующие 5 лет Украина планирует подписать безвиз с:
- Гватемалой,
- Гренадой,
- Коста-Рикой,
- Маврикием,
- Маршалловыми островами,
- Монголией,
- Науру,
- Палау,
- Перу,
- Сальвадором,
- Самоа,
- Сен-Винсентом и Гренадином,
- Соломоновыми островами,
- Ямайкой.
Кроме того, в 2020 году будут увеличены сроки безвизового пребывания в Аргентине, упрощен существующий режим поездок в Мексику, и завершены переговоры с Великобританией, Кореей, Канадой, Японией, Австралией и другими странами.
Сейчас украинцы могут посещать без визы 126 стран, ранее – 128 стран. Дело в том, что Джибути и Бенин (это страны Африки) поменяли свою визовую политику: теперь украинцы должны получать электронную визу заранее вместо визы по факту прибытия.
Перечень стран, где украинцам не нужна виза / Инфографика 24 канала