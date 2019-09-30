Украина планирует подписать безвиз еще с 14 странами: список

Количество государств, с которыми Украина имеет безвизовый режим, ежегодно увеличивается. Кабинет министров в течение следующих пяти лет планирует заключить соглашения о безвизе еще с 14 странами.

Такое задание принято для МИД в Программе деятельности Кабинета министров Украины, зарегистрированному на сайте Верховной Рады.

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Увеличение перечня стран с безвизовым режимом для владельца украинского паспорта – залог открытия мира для украинцев, повышения уважения к нашему гражданину, обеспечения его прав,

– указано в программе.

За следующие 5 лет Украина планирует подписать безвиз с:

Гватемалой,

Гренадой,

Коста-Рикой,

Маврикием,

Маршалловыми островами,

Монголией,

Науру,

Палау,

Перу,

Сальвадором,

Самоа,

Сен-Винсентом и Гренадином,

Соломоновыми островами,

Ямайкой.

Кроме того, в 2020 году будут увеличены сроки безвизового пребывания в Аргентине, упрощен существующий режим поездок в Мексику, и завершены переговоры с Великобританией, Кореей, Канадой, Японией, Австралией и другими странами.

Сейчас украинцы могут посещать без визы 126 стран, ранее – 128 стран. Дело в том, что Джибути и Бенин (это страны Африки) поменяли свою визовую политику: теперь украинцы должны получать электронную визу заранее вместо визы по факту прибытия.



Перечень стран, где украинцам не нужна виза / Инфографика 24 канала