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      Украина планирует подписать безвиз еще с 14 странами: список

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      Украина за 5 лет может получить безвиз с новыми странами
      Украина за 5 лет может получить безвиз с новыми странами / narodna-pravda.ua

      Количество государств, с которыми Украина имеет безвизовый режим, ежегодно увеличивается. Кабинет министров в течение следующих пяти лет планирует заключить соглашения о безвизе еще с 14 странами.

      Такое задание принято для МИД в Программе деятельности Кабинета министров Украины, зарегистрированному на сайте Верховной Рады.

      Интересно: Еще одна страна отменила визы для украинцев

      Увеличение перечня стран с безвизовым режимом для владельца украинского паспорта – залог открытия мира для украинцев, повышения уважения к нашему гражданину, обеспечения его прав,
      – указано в программе.

      За следующие 5 лет Украина планирует подписать безвиз с:

      • Гватемалой,
      • Гренадой,
      • Коста-Рикой,
      • Маврикием,
      • Маршалловыми островами,
      • Монголией,
      • Науру,
      • Палау,
      • Перу,
      • Сальвадором,
      • Самоа,
      • Сен-Винсентом и Гренадином,
      • Соломоновыми островами,
      • Ямайкой.

      Кроме того, в 2020 году будут увеличены сроки безвизового пребывания в Аргентине, упрощен существующий режим поездок в Мексику, и завершены переговоры с Великобританией, Кореей, Канадой, Японией, Австралией и другими странами.

      Сейчас украинцы могут посещать без визы 126 стран, ранее – 128 стран. Дело в том, что Джибути и Бенин (это страны Африки) поменяли свою визовую политику: теперь украинцы должны получать электронную визу заранее вместо визы по факту прибытия.

      Перелік країн, де українцям не потрібна віза
      Перечень стран, где украинцам не нужна виза / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости политики Новости Украины Кабинет Министров Украины МИД Украины Безвизовый режим
      Источник: 24 канал
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