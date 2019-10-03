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      Балканская страна поддержала безвизовый режим с Украиной

      18 Читати новину українською
      Правительство Северной Македонии поддержало ратификацию безвиза с Украиной
      Правительство Северной Македонии поддержало ратификацию безвиза с Украиной / ukrinform.ua

      Правительство Северной Македонии поддержало проект закона о ратификации безвизового режима с Украиной. До этого власти двух государств ежегодно продолжали возможность граждан путешествовать между странами без виз.

      О поддержке правительством Северной Македонии законопроекта, который упрощает путешествия между странами, сообщает местное издание Sitel.

      К слову: Украина планирует подписать безвиз еще с 14 странами: перечень

      Согласно договоренностям, граждане Украины и Северной Македонии смогут путешествовать между странами без виз. Впрочем, только при условии, что такие поездки продлятся не более 90 дней в течение половины года.

      К слову, Кабинет Министров Украины со своей стороны поддержал ратификацию соответствующего соглашения еще в конце августа 2019 года.

      безвізові країни для українців
      Перечень безвизовых стран для украинцев / инфографика 24 канала

      blog_ava
      Когда начнется отопительный сезон в Украине
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      Теги: Новости политики Безвизовый режим Македония Новости Украины
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