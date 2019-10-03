Балканская страна поддержала безвизовый режим с Украиной

Правительство Северной Македонии поддержало проект закона о ратификации безвизового режима с Украиной. До этого власти двух государств ежегодно продолжали возможность граждан путешествовать между странами без виз.

О поддержке правительством Северной Македонии законопроекта, который упрощает путешествия между странами, сообщает местное издание Sitel.

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Согласно договоренностям, граждане Украины и Северной Македонии смогут путешествовать между странами без виз. Впрочем, только при условии, что такие поездки продлятся не более 90 дней в течение половины года.

К слову, Кабинет Министров Украины со своей стороны поддержал ратификацию соответствующего соглашения еще в конце августа 2019 года.



Перечень безвизовых стран для украинцев / инфографика 24 канала