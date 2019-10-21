Зеленский просит Японию предоставить Украине безвизовый режим

С 1 января 2018 года Япония упростила процедуру получения визы для граждан Украины. Владимир Зеленский попросил у властей страны рассмотреть вопрос о безвизовом режиме.

Президент Украины у себя в телеграмм-канале написал, что безвизовый режим в Японии для украинцев будет особенно актуален в преддверии Олимпийских игр-2020. Они продлятся с 24 июля до 9 августа в японских городах Токио и Саппоро.

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Сейчас украинцы могут посещать без визы 126 стран, ранее – 128 стран. Дело в том, что Джибути и Бенин (это страны Африки) изменили свою визовую политику: теперь украинцы должны получать электронную визу заранее вместо визы по факту прибытия.

Кстати, Владимир Зеленский прибыл в Японию с официальным визитом. У президента запланировано немало встреч. В частности, гарант примет участие в интронизации императора Японии Нарухито. Что еще запланировано у Владимира Зеленского – читайте по ссылке.

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Список стран, где украинцам не нужна виза / инфографика 24 канала