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      Зеленский просит Японию предоставить Украине безвизовый режим

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      Владимир Зеленский прибыл в Японию
      Владимир Зеленский прибыл в Японию / president.gov.ua

      С 1 января 2018 года Япония упростила процедуру получения визы для граждан Украины. Владимир Зеленский попросил у властей страны рассмотреть вопрос о безвизовом режиме.

      Президент Украины у себя в телеграмм-канале написал, что безвизовый режим в Японии для украинцев будет особенно актуален в преддверии Олимпийских игр-2020. Они продлятся с 24 июля до 9 августа в японских городах Токио и Саппоро.

      По теме: Украина планирует подписать безвиз еще с 14 странами: список

      Сейчас украинцы могут посещать без визы 126 стран, ранее – 128 стран. Дело в том, что Джибути и Бенин (это страны Африки) изменили свою визовую политику: теперь украинцы должны получать электронную визу заранее вместо визы по факту прибытия.

      Кстати, Владимир Зеленский прибыл в Японию с официальным визитом. У президента запланировано немало встреч. В частности, гарант примет участие в интронизации императора Японии Нарухито. Что еще запланировано у Владимира Зеленского – читайте по ссылке.

      Недавно: Балканская страна поддержала безвизовый режим с Украиной

      Перелік країн, де українцям не потрібна віза
      Список стран, где украинцам не нужна виза / инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Спорт Президент Украины Олимпиада-2020 Безвизовый режим Владимир Зеленский Япония
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