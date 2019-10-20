Зеленский примет участие в церемонии интронизации Императора Японии

Президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом в Японию. В его рамках он примет участие участия в церемонии интронизации японского императора Нарухито.

Как сообщают в Офисе Президента, визит Зеленского в Японию продлится 21 – 24 октября.

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Кроме участия в церемонии интронизации, украинский гарант также встретится:

с Премьер-министром Японии Синдзо Абэ,

руководителями обеих палат японского парламента,

членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной,

руководством Японского агентства международного развития;

руководством Японской ассоциации новой экономики,

представителями японского бизнеса.

Также в рамках визита в Японию Зеленский проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств.

Почему в Японии появился новый император

В 2016 году японский император Акихито впервые заговорил о желании отречься от престола, а причина такого шага – возраст и состояние здоровья (он перенес операцию на сердце и поборол рак). В 2017 году японский парламент разрешил императору сделать это добровольно. Ранее император Японии мог покинуть престол только перед своей смертью.

В апреле 2019 года 85-летний Акихито стал первым монархом Японии за последние 200 лет, который сложил свои полномочия. Вакантное место на престоле занял его старший сын – принц Нарухито. Новый император взошел на престол 1 мая – таким образом, он стал 126-м японским императором. В первом обращении к нации после наследования престола он пообещал действовать согласно Конституции, "постоянно думая о людях и находясь на их стороне". Его правление будет называться "эпохой рейв", что означает "благодатная гармония"

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Вторая часть торжественной церемонии восшествия на престол 126-го императора Японии Нарухито должна пройти 22 октября.