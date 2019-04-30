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      Император Японии отрекся от престола: видео

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      Император Японии отречется от престола
      Император Японии отречется от престола / Фото из открытых источников

      Император Японии Акихито сегодня, 30 апреля, отрекся от престола. Церемония отречения от престола состоялась в стране впервые за 200 лет.

      Церемония прошла в Императорском дворце, пишет NHK.

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      Сначала от имени общественности благодарность императору выразил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Затем император последний раз в этом статусе обратился к народу.

      "С момента восхождения на престол 30 лет назад я исполнял свои обязанности императора с глубоким чувством доверия и уважения к людям, и я считаю, мне очень повезло, что я смог это сделать. Я искренне благодарен людям, которые приняли и поддержали меня в роли символа государства", – сказал Акихито.

      Акихито занял престол в возрасте 55 лет. Он стал первым императором Японии, роль которого закреплена в Конституции как "символ государства". Он начал эру "Хэйсэй", что означает "установление мира" в 1989 году.

      Почему император Японии Акихито отрекся от престола? Три года назад Акихито, который родился в 1933 году, выразил сомнение в том, что его преклонный возраст позволит ему и дальше выполнять обязанности.

      Эти слова расценили как желание покинуть престол. Однако никаких юридических норм для такого шага не было. Народ Японии выразил поддержку Акихито, поэтому парламент принял закон, который допустил возможность отречения.

      Император Японии Акихито отрекся от престола: смотрите видео

      Что известно о новом императоре? Японский престол займет 59-летний сын Акихито – наследный принц Нарухито. Правление следующего японского императора будет известно как "эпоха Рейва", что означает "благодатная гармония". Она начнется 1 мая, когда наследный принц Нарухито вступит на престол и станет 126-м императором Японии.

      японія імператор
      Наследный принц Нарухито // Фото: AFP

      К слову, изменение названия эпохи является важным событием в Японии, поскольку она используется при чеканке монет, производстве календарей, а также в официальных документах.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Япония
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