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      Трамп за время своего президентства сделал больше десяти тысяч обманчивых заявлений

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп за 828 дней в должности сделал 10 111 заявлений, которые оказались недостоверными. Журналисты издания The Washington Post зафиксировала каждое из них.

      Всего в течение 601 дня Трамп преодолел рубеж в пять тысяч сомнительных заявлений отмечает издание.

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      В последующие 226 дней он стал делать подобные утверждения довольно часто. При этом президент выступал с заявлениями около пяти раз в день. За последние несколько месяцев он стал еще чаще вводить в заблуждение людей.

      Одним из главных рупоров Трампа является сервис Twitter. Именно здесь президент Соединенных Штатов публикует подавляющее большинство своих "не до конца честных" заявлений.

      Подавляющее большинство сомнительных высказываний американского лидера касаются вопроса иммиграции. 160 раз он говорил, что строительство стены на границе с Мексикой ведется, хотя на самом деле это не так.

      Также Трамп неоднократно необоснованно обвинял демократов, утверждал, что его администрация добилась самого масштабного в истории сокращение налогов, отрицал любые связи с Россией и заявлял, что поддерживает программу по очистке пресноводных Великих озер, которую его администрация пыталась закончить.

      Глава Белого дома также установил собственный антирекорд. С 25 по 27 апреля он сделал 170 обманчивых заявлений, во время интервью и выступления на агитационном митинге и в Национальной стрелковой ассоциации.

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      Теги: Дональд Трамп Новости США Новости политики
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