За час свого президентства Трамп зробив більше десяти тисяч оманливих заяв

Президент США Дональд Трамп за 828 днів на посаді зробив 10 111 заяв, які виявилися недостовірними. Журналісти видання The Washington Post зафіксувала кожне з них.

Всього протягом 601 дня Трамп подолав межу в п'ять тисяч сумнівних заяв зазначає видання.

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У наступні 226 днів він став робити подібні твердження доволі часто. При цьому президент виступав з заявами близько п'яти разів на день. За останні кілька місяців він став ще частіше вводити в оману людей.

Одним з головних рупорів Трампа є сервіс Twitter. Саме тут президент Сполучених Штатів публікує переважну більшість своїх "не до кінця чесних" заяв.

Переважна більшість сумнівних висловів американського лідера стосуються питання імміграції. 160 раз він говорив, що будівництво стіни на кордоні з Мексикою ведеться, хоча насправді це не так.

Також Трамп неодноразово необгрунтовано звинувачував демократів, стверджував, що його адміністрація домоглася наймасштабнішого в історії скорочення податків, заперечував будь-які зв'язки з Росією та заявляв, що підтримує програму з очищення прісноводних Великих озер, яку його адміністрація намагалася закінчити.

Очільник Білого дому навіть встановив власний антирекорд. З 25 по 27 квітня він зробив 170 оманливих заяв, під час інтерв'ю та виступу на агітаційному мітингу і в Національній стрілецькій асоціації.