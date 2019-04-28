Чоловік жбурнув телефоном у Трампа: відео інциденту

На зборах Національної стрілецької асоціації в штаті Індіана перед виступом Дональда Трампа чоловік із натовпу жбурнув телефон на сцену.

Телеканал NBC News опублікував кадри на яких помітно, що телефон вилетів зі зали, коли президент США піднімався на сцену.

Читайте також: Сплячий Трамп: хлопчик заснув під час промови президента США та став героєм мемів – фото

Дональд Трамп попри інцидент розпочав свій виступ.

Згодом 31-річного власника телефону правоохоронці затримали. За інформацією видання Fox News, він був у стані алкогольного сп'яніння.