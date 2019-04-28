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      Чоловік жбурнув телефоном у Трампа: відео інциденту

      864 Читать новость на русском
      Чоловік жбурнув телефоном у Трампа
      Чоловік жбурнув телефоном у Трампа / Фото з відкритих джерел

      На зборах Національної стрілецької асоціації в штаті Індіана перед виступом Дональда Трампа чоловік із натовпу жбурнув телефон на сцену.

      Телеканал NBC News опублікував кадри на яких помітно, що телефон вилетів зі зали, коли президент США піднімався на сцену.

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      Дональд Трамп попри інцидент розпочав свій виступ.

      Згодом 31-річного власника телефону правоохоронці затримали. За інформацією видання Fox News, він був у стані алкогольного сп'яніння.

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      Теги: Новини США Поліція Дональд Трамп Курйозні новини
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