Сплячий Трамп: хлопчик заснув під час промови президента США та став героєм мемів – фото

Хлопчик заснув під час промови президента США та став героєм мемів / Фото з відкритих джерел

Джошуа Трамп став жертвою булінгу в школі через своє прізвище. Дізнавшись його історію, Меланія Трамп запросила дитину на виступ президента в Конгресі "Про становище країни".