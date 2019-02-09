Сплячий Трамп: хлопчик заснув під час промови президента США та став героєм мемів – фото
Джошуа Трамп став жертвою булінгу в школі через своє прізвище. Дізнавшись його історію, Меланія Трамп запросила дитину на виступ президента в Конгресі "Про становище країни".
Промова Дональда Трампа тривала 82 хвилини.
Читайте також: Син замість скребка: батько очистив машину від снігу власною дитиною і прославився – відео
Хлопчик з невідомих причин заснув під час виступу Трампа і став "героєм опору".
11-річного американця сфотографували, тож знімок сплячої на тлі політиків дитини розлетівся соцмережами і став мемом. У Twitter Джошуа назвали "героєм опору" Трампу.
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Українські гонщики загинули у страшній аварії в Києві: доповнено4 травня 2016 , 11:21 16
У Держдепі США пояснили, як Путін врятувався від найжорсткіших санкцій22 травня 2016 , 07:32
Усик готовий покинути Україну22 квітня 2016 , 22:27
Масова бійка на відомому лижному курорті Закарпаття: з’явились подробиці10 січня 2016 , 17:18 12
Голлівудські конфузи: як зірки на червоній доріжці оголювались (18+)26 травня 2016 , 04:19
Вчені назвали дату, коли з лиця Землі зникнуть усі чоловіки4 січня 2016 , 00:25