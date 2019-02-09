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      Сплячий Трамп: хлопчик заснув під час промови президента США та став героєм мемів – фото

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      Хлопчик заснув під час промови президента США та став героєм мемів
      Хлопчик заснув під час промови президента США та став героєм мемів / Фото з відкритих джерел

      Джошуа Трамп став жертвою булінгу в школі через своє прізвище. Дізнавшись його історію, Меланія Трамп запросила дитину на виступ президента в Конгресі "Про становище країни".

      Промова Дональда Трампа тривала 82 хвилини.

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      Хлопчик з невідомих причин заснув під час виступу Трампа і став "героєм опору".

      11-річного американця сфотографували, тож знімок сплячої на тлі політиків дитини розлетівся соцмережами і став мемом. У Twitter Джошуа назвали "героєм опору" Трампу.

       

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      Теги: Новини США Курйозні новини Дональд Трамп
      Джерело: 24 Канал
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