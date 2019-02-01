Син замість скребка: батько очистив машину від снігу власною дитиною і прославився – відео

У штаті Огайо американець вирішив очистити машину від снігу нестандартним способом. Він використавши власного сина замість скребка.

Ролик зняла та виклала у YouTube мама. Вона написала, що чоловік з сином вирішили провести час на вулиці та пограти у снігу.

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Я запропонувала своєму чоловікові почистити машину, а він попросив дати йому клейку стрічку,

– додала жінка.

Як з’ясувалося пізніше, батько планував заклеїти зап'ястя і ноги сина, щоб сніг не проник під одяг, а дитина не замерзла.

Потім я записала ось це. Син був у захваті,

– розповіла мама.

На відео видно, що дитина справді радіє незвичній забаві, а батько поєднав корисне з приємним. Наразі ролик переглянуло вже майже півмільйона користувачів.

Дивіться відео як американець очистив машину за допомогою сина: