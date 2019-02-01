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      Син замість скребка: батько очистив машину від снігу власною дитиною і прославився – відео

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      Батько очистив машину від снігу власною дитиною і прославився
      Батько очистив машину від снігу власною дитиною і прославився / Скріншот з YouTube-каналу ViralHog

      У штаті Огайо американець вирішив очистити машину від снігу нестандартним способом. Він використавши власного сина замість скребка.

      Ролик зняла та виклала у YouTube мама. Вона написала, що чоловік з сином вирішили провести час на вулиці та пограти у снігу.

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      Я запропонувала своєму чоловікові почистити машину, а він попросив дати йому клейку стрічку,
      – додала жінка.

      Як з’ясувалося пізніше, батько планував заклеїти зап'ястя і ноги сина, щоб сніг не проник під одяг, а дитина не замерзла.

      Потім я записала ось це. Син був у захваті,
      – розповіла мама.

      На відео видно, що дитина справді радіє незвичній забаві, а батько поєднав корисне з приємним. Наразі ролик переглянуло вже майже півмільйона користувачів.

      Дивіться відео як американець очистив машину за допомогою сина:

       

      Теги: Курйозні новини Новини США Діти і неповнолітні Люті морози
      Джерело: 24 канал
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