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      Арктичний холод у США, є жертви: шокуючі фото та відео

      5213 Читать новость на русском

      У США через аномальні морози загинули щонайменше восьмеро людей. Найбільше потерпає Середній Захід країни.

      У п'яти штатах оголошено надзвичайний стан. Стовпчики термометра в деяких населених пунктах опустилися нижче 48 градусів.

      Читайте також: Потужні снігопади у Європі: у яких аеропортах затримують авіарейси

      У США через переохолодження помер 70-річний чоловік, а в Айові на території кампуса знайшли переохолоджене тіло студента. Відомо також, що двоє людей загинули у двох ДТП, ще один чоловік помер у містечку Лібертівілль (штат Іллінойс) через удар снігоприбиральної машини.

      На Південному полюсі Антарктиди – тепліше. Лікарі попереджають, що за таких низьких температур обмороження можна отримати за п'ять хвилин. Тому на вулицях американських міст відкрили пункти обігріву.

      Закрито школи, держустанови, музеї та зоопарки. Ресторани скасовують послуги доставки страв. А дизпаливо у баках авто перетворюється на гель.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      A brisk -50F on Lake Michigan this morning. #polarvortex #Kenosha #Wisconsin #Fuji #fujixt3

      Допис, поширений Dylan Buell (@dylanbuell)

      "Окуляри замерзають, але мені допомагає трохи моя борода. Проте, дійсно дуже холодно. Загалом я знаю, що одягати у цю пору року. Я спантеличений – одягнув на себе стільки шарів теплого одягу", – заявив сніговий скульптор Майк Каспрзак.

      Реакція жителя США щодо аномальних морозів: відео

      Не працює громадський транспорт, скасовані тисячі авіарейсів. В Чикаго підпалюють залізничні рейки, щоб забезпечити рух потягів. У штаті Вісконсин скасували навіть фестиваль снігових скульптур. 

      Посольство України у США радить тимчасово не відвідувати потенційно небезпечні регіони цієї країни через сніговий шторм "Джейден", який там вирує.

      Арктичний холод у США: дивіться відео

       

      Теги: Новини України Новини США Надзвичайні ситуації авіація Жертви Фотоновини
      Джерело: 24 канал
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