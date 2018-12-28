У США через потужний снігопад скасовано понад 800 авіарейсів: фото та відео негоди

Снігова буря накрила Сполучені Штати Америки, там оголосили штормове попередження. Уже відомо про щонайменше двох загиблих.

Найбільше потерпають від снігу штати – Канзас, Небраска, Північна і Південна Дакоти та Міннесота.

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Аеропорти скасували понад 800 авіарейсів, ще майже сім тисяч вильотів затримуються. Складна ситуація і на дорогах. У деяких містах зупинився громадський транспорт та скасовано заняття у школах.



Снігопад у США



Негода у США



За прогнозами синоптиків, снігопади найближчими днями можуть тільки посилитися.



Снігопад

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