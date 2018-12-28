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      У США через потужний снігопад скасовано понад 800 авіарейсів: фото та відео негоди

      272 Читать новость на русском
      Потужний снігопад у США
      Потужний снігопад у США / Фото з відкритих джерел

      Снігова буря накрила Сполучені Штати Америки, там оголосили штормове попередження. Уже відомо про щонайменше двох загиблих.

      Найбільше потерпають від снігу штати – Канзас, Небраска, Північна і Південна Дакоти та Міннесота.

      Читайте також: У передчутті лиха: чому в Індонезії продовжили надзвичайний стан

      Аеропорти скасували понад 800 авіарейсів, ще майже сім тисяч вильотів затримуються. Складна ситуація і на дорогах. У деяких містах зупинився громадський транспорт та скасовано заняття у школах. 

      сша
      Снігопад у США

      сша
      Негода у США
       

      За прогнозами синоптиків, снігопади найближчими днями можуть тільки посилитися.

      сша негода
      Снігопад

      У США лютує потужний снігопад: дивіться відео

       

      Теги: Новини України Надзвичайні ситуації Стихійні лиха Новини США авіація
      Джерело: 24 Канал
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