У США через потужний снігопад скасовано понад 800 авіарейсів: фото та відео негоди
Снігова буря накрила Сполучені Штати Америки, там оголосили штормове попередження. Уже відомо про щонайменше двох загиблих.
Найбільше потерпають від снігу штати – Канзас, Небраска, Північна і Південна Дакоти та Міннесота.
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Аеропорти скасували понад 800 авіарейсів, ще майже сім тисяч вильотів затримуються. Складна ситуація і на дорогах. У деяких містах зупинився громадський транспорт та скасовано заняття у школах.
Снігопад у США
Негода у США
За прогнозами синоптиків, снігопади найближчими днями можуть тільки посилитися.
Снігопад
У США лютує потужний снігопад: дивіться відео
Джерело: 24 Канал
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