У передчутті лиха: чому в Індонезії продовжили надзвичайний стан

Сотні жертв, потрощені автівки, зруйновані будинки. Одразу дві стихії, вулкан та цунамі, нещодавно сколихнули Індонезію. Тепер країна живе у передчутті нового цунамі, надзвичайний стан там продовжили до 4 січня 2019 року. Адже геологи прогнозують нове виверження вулкану Анак-Кракатау, який вже встиг наробити чимало лиха.

Рятувальники намагаються дістатися до найвіддаленіших районів західного узбережжя острова Ява. Влада закликала жителів триматися якомога далі від узбережжя.

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Люди скаржаться ще й на те, що вулканічний попіл – повсюди: він осідає на будинках, на автівках. Ходити вулицями неможливо. Як і шукати людей, що зникли безвісти.



Наслідки стихійного лиха в Індонезії

Кількість жертв сягнула уже майже півтисячі. Ще 20 тисяч людей залишились без домівок.

Я дуже сподіваюся на допомогу з боку уряду. Сподіваємось, нам допоможуть відремонтувати житло. Бо я не маю куди йти й в мене немає грошей,

– зазначив Мухамад Сарта, який втратив домівку.

Місцева мешканка Кусміяті розповіла, що тепер намагається не виходити близько до узбережжя. Боїться, щоб не прийшла ще одна раптова хвиля

Пошуково-рятувальній операції в країні перешкоджають сильні дощі. Вони відрізали віддалені поселення, розмивши дороги. Тож для пошуку та евакуації жителів залучають вертольоти.



Наслідки стихійного лиха в Індонезії

"Я був тут з першого дня. Всі спустошені, люди шукають членів сім'ї, намагаються зібрати втрачені речі й побачити те, що залишилося від їхніх будинків", – прокоментував рятувальник Хендра Маналу.

Цунамі спричинило великі хвилі в океані, які викинули на берег сотні черепах. Волонтери допомагають тваринам повернутись у воду: облаштовують мости та кладки з підручних матеріалів, щоб полегшити доступ для рятувальників та медиків.

Ми відправляємо вантажівки з водою, щоб люди мали питну воду. Знаємо, що сотні отримали поранення. Плануємо направити машини з медичною допомогою. Як тільки розчистять дороги, ми зможемо дістатись до жителів віддалених районів,

– запевнила делегатка Міжнародного Товариства Червоного Хреста Кеті Мюллер.

Потерпають навіть ті, хто живе на безпечній території. Адже через загрозу виверження, стовпи диму та попіл, довелось скасувати авіарейси. Рівень загрози виверження вулкану визнали найвищим. Тож люди залишаються у пастці.

До слова, це вже не перша стихія, що вразила цю азійську країну у грудні. Зокрема, 16 грудня на сході Індонезії стався землетрус магнітудою 5,9. Також того ж дня на індонезійському острові Сулавесі прокинувся один із найбільших вулканів світу — Сопутан.

