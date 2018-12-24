10:34
24 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЦУНАМІ В ІНДОНЕЗІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ВІЙНА У СИРІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Суворе дитинство Поклонської. Музичний Путін
      Вєсті Кремля
      18:55, 22 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Політичне майбутнє Вакарчука. Березові різки для нардепів
      Вєсті.UA
      19:07, 22 грудня
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, 21 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЦУНАМІ В ІНДОНЕЗІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ВІЙНА У СИРІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Жахливе цунамі накрило Індонезію: чи є серед постраждалих українці

      62 Читать новость на русском
      Українців серед жертв цунамі в Індонезії немає, – МЗС
      Українців серед жертв цунамі в Індонезії немає, – МЗС / Фото з відкритих джерел

      У МЗС повідомили, що громадян України немає серед постраждалих від цунамі в Індонезії. Стихія продовжує забирати життя, тисячі людей були вимушені покинути свої домівки.

      Про це повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич у Twitter.

      Читайте також: Цунамі в Індонезії: з'явилося застереження від МЗС України

      24 канал писав, у ніч проти 23 грудня за Києвом Індонезію накрило цунамі. Фахівці припускають, що стихію могло спровокувати виверження вулкана Анак-Кракатау. Кількість загиблих вже зросла до 281 особи, понад тисяча людей постраждали та понад 400 пропали без вісті. Понад 4,4 тисячі місцевих жителів змушені були залишити свої домівки через стихію.

      Однак у МЗС зазначили, що громадяни України від лиха не постраждали.

      За попередньою інформацією, українців немає серед загиблих і постраждалих від цунамі в Індонезії,
      – написав Кирилич.

      Нагадаємо, менш ніж через 24 години після смертоносного цунамі, яке вдарило по Індонезії, країну сколихнув землетрус магнітудою 5. До слова, це вже не перша стихія за останній тиждень, що вразила цю азійську країну. Зокрема, 16 грудня на сході Індонезії стався землетрус магнітудою 5,9. Також того ж дня на індонезійському острові Сулавесі прокинувся один із найбільших вулканів світу — Сопутан.

      Теги: Новини України Індонезія Стихійні лиха МЗС України
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чим відрізняється католицьке Різдво від православного: цікаві факти
      сьогодні , 10:02 Чим відрізняється католицьке Різдво від православного: цікаві факти
      Юліана Вінтюк 35841
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Що подарувати на Новий рік: цікаві ідеї для святкового сюрпризу
      сьогодні , 09:01 Що подарувати на Новий рік: цікаві ідеї для святкового сюрпризу
      Юлія Михайлова 239
      Новости недели США: Трамп, Трамп и еще раз Трамп
      сьогодні , 08:40 Новости недели США: Трамп, Трамп и еще раз Трамп
      Максим Карижський 93
      Найсмішніші меми тижня: плямистий Шуфрич і чудернацький костюм на "Міс Всесвіт"
      23 грудня , 20:00 Найсмішніші меми тижня: плямистий Шуфрич і чудернацький костюм на "Міс Всесвіт"
      3533
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Zaxidfest 2018: розклад програми, учасники та квитки
      17 липня , 20:01
      З якими труднощами зіштовхнеться Православна церква України?
      17 грудня , 22:40
      У Вест Хемі Ярмоленка обурені витоком конфіденційної інформації
       14 вересня , 09:26
      Шахтар продав вражаючу кількість квитків на матч проти Ліона у Києві
       9 грудня , 15:35
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук