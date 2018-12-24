Жахливе цунамі накрило Індонезію: чи є серед постраждалих українці

У МЗС повідомили, що громадян України немає серед постраждалих від цунамі в Індонезії. Стихія продовжує забирати життя, тисячі людей були вимушені покинути свої домівки.

Про це повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич у Twitter.

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24 канал писав, у ніч проти 23 грудня за Києвом Індонезію накрило цунамі. Фахівці припускають, що стихію могло спровокувати виверження вулкана Анак-Кракатау. Кількість загиблих вже зросла до 281 особи, понад тисяча людей постраждали та понад 400 пропали без вісті. Понад 4,4 тисячі місцевих жителів змушені були залишити свої домівки через стихію.

Однак у МЗС зазначили, що громадяни України від лиха не постраждали.

За попередньою інформацією, українців немає серед загиблих і постраждалих від цунамі в Індонезії,

– написав Кирилич.

За попередньою інформацією, українців немає серед загиблих і постраждалих від цунамі в Індонезії. Консул: +628788-489-0918. — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 24 грудня 2018 р.

Нагадаємо, менш ніж через 24 години після смертоносного цунамі, яке вдарило по Індонезії, країну сколихнув землетрус магнітудою 5. До слова, це вже не перша стихія за останній тиждень, що вразила цю азійську країну. Зокрема, 16 грудня на сході Індонезії стався землетрус магнітудою 5,9. Також того ж дня на індонезійському острові Сулавесі прокинувся один із найбільших вулканів світу — Сопутан.