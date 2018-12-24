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      Ужасное цунами накрыло Индонезию: есть ли среди пострадавших украинцы

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      Украинцев среди жертв цунами в Индонезии нет, – МИД
      Украинцев среди жертв цунами в Индонезии нет, – МИД / Фото из открытых источников

      В МИД сообщили, что граждан Украины нет среди пострадавших от цунами в Индонезии. Стихия продолжает уносить жизни, тысячи людей вынуждены были покинуть свои дома.

      Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич в Twitter.

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      24 канал писал, в ночь на 23 декабря по Киеву Индонезию накрыло цунами. Специалисты предполагают, что стихию могло спровоцировать извержение вулкана Анак-Кракатау. Количество погибших уже возросло до 281 человека, более тысячи человек пострадали и более 400 пропали без вести. Более 4,4 тысячи местных жителей были вынуждены покинуть свои дома из-за стихии.

      Однако в МИД отметили, что граждане Украины от бедствия не пострадали.

      По предварительной информации, украинцев нет среди погибших и пострадавших от цунами в Индонезии,
      – написал Кирилич.

      Напомним, менее чем через 24 часа после смертоносного цунами, которое ударило по Индонезии, страну всколыхнуло землетрясение магнитудой 5. К слову, это уже не первая стихия за последнюю неделю, поразившая эту азиатскую страну. В частности, 16 декабря на востоке Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9. Также в тот же день на индонезийском острове Сулавеси проснулся один из крупнейших вулканов мира – Сопутан.

      Теги: Новости Украины МИД Украины Стихийный бедствия Индонезия
      Источник: 24 Канал
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