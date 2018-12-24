Ужасное цунами накрыло Индонезию: есть ли среди пострадавших украинцы
В МИД сообщили, что граждан Украины нет среди пострадавших от цунами в Индонезии. Стихия продолжает уносить жизни, тысячи людей вынуждены были покинуть свои дома.
Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич в Twitter.
Читайте также: Цунами в Индонезии: появилось предостережение от МИД Украины
24 канал писал, в ночь на 23 декабря по Киеву Индонезию накрыло цунами. Специалисты предполагают, что стихию могло спровоцировать извержение вулкана Анак-Кракатау. Количество погибших уже возросло до 281 человека, более тысячи человек пострадали и более 400 пропали без вести. Более 4,4 тысячи местных жителей были вынуждены покинуть свои дома из-за стихии.
Однако в МИД отметили, что граждане Украины от бедствия не пострадали.
По предварительной информации, украинцев нет среди погибших и пострадавших от цунами в Индонезии,
– написал Кирилич.
Напомним, менее чем через 24 часа после смертоносного цунами, которое ударило по Индонезии, страну всколыхнуло землетрясение магнитудой 5. К слову, это уже не первая стихия за последнюю неделю, поразившая эту азиатскую страну. В частности, 16 декабря на востоке Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9. Также в тот же день на индонезийском острове Сулавеси проснулся один из крупнейших вулканов мира – Сопутан.
Выбор редакции
-
Самые успешные модели 2018 года: какие красавицы покорили сердца миллионовсегодня , 11:00
-
"Вы разрушили мою страну": скандальный Сергей Полунин рассказал о своем отношении к Евромайданусегодня , 10:19
-
Главные новости 23 декабря: большие очереди на границе Польши и смертельное цунами в Индонезиисегодня , 09:02