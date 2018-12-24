Ужасное цунами накрыло Индонезию: есть ли среди пострадавших украинцы

В МИД сообщили, что граждан Украины нет среди пострадавших от цунами в Индонезии. Стихия продолжает уносить жизни, тысячи людей вынуждены были покинуть свои дома.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич в Twitter.

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24 канал писал, в ночь на 23 декабря по Киеву Индонезию накрыло цунами. Специалисты предполагают, что стихию могло спровоцировать извержение вулкана Анак-Кракатау. Количество погибших уже возросло до 281 человека, более тысячи человек пострадали и более 400 пропали без вести. Более 4,4 тысячи местных жителей были вынуждены покинуть свои дома из-за стихии.

Однако в МИД отметили, что граждане Украины от бедствия не пострадали.

По предварительной информации, украинцев нет среди погибших и пострадавших от цунами в Индонезии,

– написал Кирилич.

За попередньою інформацією, українців немає серед загиблих і постраждалих від цунамі в Індонезії. Консул: +628788-489-0918. — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 24 грудня 2018 р.

Напомним, менее чем через 24 часа после смертоносного цунами, которое ударило по Индонезии, страну всколыхнуло землетрясение магнитудой 5. К слову, это уже не первая стихия за последнюю неделю, поразившая эту азиатскую страну. В частности, 16 декабря на востоке Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9. Также в тот же день на индонезийском острове Сулавеси проснулся один из крупнейших вулканов мира – Сопутан.