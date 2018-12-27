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      В предчувствии беды: почему в Индонезии продлили чрезвычайное положение

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      Сотни жертв, разбитые машины, разрушенные дома. Сразу две стихии, вулкан и цунами, недавно всколыхнули Индонезию. Теперь страна живет в предвкушении нового цунами, чрезвычайное положение там продолжили до 4 января 2019 года. Ведь геологи прогнозируют новое извержение вулкана Анак-Кракатау, который уже успел наделать беды.

      Спасатели пытаются добраться до самых отдаленных районов западного побережья острова Ява. Власти призвали жителей держаться подальше от побережья.

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      Люди жалуются еще и на то, что вулканический пепел – повсюду: он оседает на домах, на автомобилях. Ходить по улицам невозможно. Как и искать пропавших без вести.

      Цунамі в Індонезії
      Последствия стихийного бедствия в Индонезии

      Число жертв достигло уже почти полутысячи. Еще 20 тысяч человек остались без крова.

      Я очень надеюсь на помощь со стороны правительства. Надеемся, нам помогут отремонтировать жилье. Я не имею куда идти и у меня нет денег,
      – отметил Мухаммад Сарта, который потерял дом.

      Местная жительница Кусмияти рассказала, что теперь старается не выходить близко к побережью. Боится, чтобы не пришла еще одна внезапная волна

      Поисково-спасательной операции в стране препятствуют сильные дожди. Они отрезали отдаленные поселения, размыв дороги. Поэтому для поиска и эвакуации жителей привлекают вертолеты.

      Цунамі в Індонезії
      Последствия стихийного бедствия в Индонезии

      "Я был здесь с первого дня. Все опустошены, люди ищут членов семьи, пытаются собрать потерянные вещи и увидеть то, что осталось от их домов", – прокомментировал спасатель Хендри Манали.

      Цунами повлекло за собой большие волны в океане, которые выбросили на берег сотни черепах. Волонтеры помогают животным вернуться в воду: обустраивают мосты и кладки из подручных материалов, чтобы облегчить доступ для спасателей и медиков.

      Мы отправляем грузовика с водой, чтобы люди имели питьевую воду. Знаем, что сотни получили ранения. Планируем направить машины с медицинской помощью. Как только расчистят дороги, мы сможем добраться до жителей отдаленных районов,
      – заверила делегатка Международного Общества Красного Креста Кэти Мюллер.

      Страдают даже те, кто живет на безопасной территории. Ведь из-за угрозы извержения, столбы дыма и пепла, пришлось отменить авиарейсы. Уровень угрозы извержения вулкана признали самым высоким. Поэтому люди остаются в ловушке.

      К слову, это уже не первая стихия поразила эту азиатскую страну в декабре. В частности, 16 декабря на востоке Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9. Также в тот же день на индонезийском острове Сулавеси проснулся один из крупнейших вулканов мира – Сопутан.

      Теги: Стихийный бедствия Извержение вулкана Индонезия Землетрясение в Индонезии Цунами в Индонезии
      Источник: 24 канал
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