Арктический холод в США, есть жертвы: шокирующие фото и видео
В США из-за аномальных морозов погибли по меньшей мере восемь человек. Больше всего страдает Средний Запад страны.
В пяти штатах объявлено чрезвычайное положение. Столбики термометра в некоторых населенных пунктах опустились ниже 48 градусов.
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В США из-за переохлаждения умер 70-летний мужчина, а в Айове на территории кампуса нашли переохлажденное тело студента. Известно также, что два человека погибли в двух ДТП, еще один человек умер в городке Либертивилль (штат Иллинойс) из-за удара снегоуборочной машины.
На Южном полюсе Антарктиды – теплее. Врачи предупреждают, что при таких низких температур обморожение можно получить в течении пяти минут. Поэтому на улицах американских городов открыли пункты обогрева.
Закрыты школы, госучреждения, музеи и зоопарки. Рестораны отменяют услуги доставки блюд. А дизтопливо в баках автомобилей превращается в гель.
"Очки замерзают, но мне помогает немного моя борода. Однако, действительно очень холодно. В общем я знаю, что надевать в это время года. Я озадачен – надел на себя столько слоев теплой одежды", – заявил снежный скульптор Майк Каспрзак.
Реакция жителя США на аномальные морозы: видео
Не работает общественный транспорт, отменены тысячи авиарейсов. В Чикаго поджигают железнодорожные рельсы, чтобы обеспечить движение поездов. В штате Висконсин отменили даже фестиваль снежных скульптур.
Посольство Украины в США советует временно не посещать потенциально опасные регионы этой страны из-за снежного шторма "Джейден", который там бушует.
Арктический холод в США: смотрите видео
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