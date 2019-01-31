Арктический холод в США, есть жертвы: шокирующие фото и видео

В США из-за аномальных морозов погибли по меньшей мере восемь человек. Больше всего страдает Средний Запад страны.

В пяти штатах объявлено чрезвычайное положение. Столбики термометра в некоторых населенных пунктах опустились ниже 48 градусов.

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В США из-за переохлаждения умер 70-летний мужчина, а в Айове на территории кампуса нашли переохлажденное тело студента. Известно также, что два человека погибли в двух ДТП, еще один человек умер в городке Либертивилль (штат Иллинойс) из-за удара снегоуборочной машины.

На Южном полюсе Антарктиды – теплее. Врачи предупреждают, что при таких низких температур обморожение можно получить в течении пяти минут. Поэтому на улицах американских городов открыли пункты обогрева.

Закрыты школы, госучреждения, музеи и зоопарки. Рестораны отменяют услуги доставки блюд. А дизтопливо в баках автомобилей превращается в гель.

"Очки замерзают, но мне помогает немного моя борода. Однако, действительно очень холодно. В общем я знаю, что надевать в это время года. Я озадачен – надел на себя столько слоев теплой одежды", – заявил снежный скульптор Майк Каспрзак.

Реакция жителя США на аномальные морозы: видео

How cold is it in Chicago at the moment....? pic.twitter.com/U3wJnHZwFY — Charles Croucher (@ccroucher9) 31 січня 2019 р.

Не работает общественный транспорт, отменены тысячи авиарейсов. В Чикаго поджигают железнодорожные рельсы, чтобы обеспечить движение поездов. В штате Висконсин отменили даже фестиваль снежных скульптур.

Посольство Украины в США советует временно не посещать потенциально опасные регионы этой страны из-за снежного шторма "Джейден", который там бушует.

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