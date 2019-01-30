Мощные снегопады в Европе: в каких аэропортах задерживают авиарейсы
Мощные снегопады, которые продолжают накрывать ряд европейских стран, парализовали работу нескольких аэропортов. Так, во Франции, Бельгии и Великобритании задерживаются пассажирские авиарейсы.
О высоком уровне задержки авиарейсов информирует Европейская организация по безопасности аэронавигации в Twitter.
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Из-за снегопадов задерживаются вылеты в Манчестере, Париже, Лилле и Брюсселе,
– говорится в сообщении.
Так, в частности, в авиакомпании Vueling Airlines сообщили о возможном изменении или отмене некоторых рейсов.
"Учитывая неблагоприятные погодные условия в Европе, некоторые из наших полетов могут быть задержаны. Пожалуйста, проверьте статус рейса", – отмечают там.
Отметим, что на Францию обрушился шторм Габриэль, который принес с собой сильный ветер, снегопады и гололед. Наиболее мощные метели накрыли север страны, передает The Lokal.
Погодная карта Европы: шторм Габриель ударил по странам
Известно, что в результате шторма во Французских Альпах погиб один человек, еще одного – разыскивают.