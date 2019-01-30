Мощные снегопады в Европе: в каких аэропортах задерживают авиарейсы

Мощные снегопады, которые продолжают накрывать ряд европейских стран, парализовали работу нескольких аэропортов. Так, во Франции, Бельгии и Великобритании задерживаются пассажирские авиарейсы.

О высоком уровне задержки авиарейсов информирует Европейская организация по безопасности аэронавигации в Twitter.

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Из-за снегопадов задерживаются вылеты в Манчестере, Париже, Лилле и Брюсселе,

– говорится в сообщении.

Так, в частности, в авиакомпании Vueling Airlines сообщили о возможном изменении или отмене некоторых рейсов.

Snow causing high levels of #flightdelay at Manchester, Paris, Lille and Brussels https://t.co/9jlAxCmjZe — EUROCONTROL (@eurocontrol) 30 января 2019 г.

"Учитывая неблагоприятные погодные условия в Европе, некоторые из наших полетов могут быть задержаны. Пожалуйста, проверьте статус рейса", – отмечают там.

#VuelingInforms Due to adverse weather conditions in Europe, some of our flights might be affected. Please check flight status here: https://t.co/6YLvC99A8y — Vueling Airlines (@vueling) 30 января 2019 г.

Отметим, что на Францию обрушился шторм Габриэль, который принес с собой сильный ветер, снегопады и гололед. Наиболее мощные метели накрыли север страны, передает The Lokal.



Погодная карта Европы: шторм Габриель ударил по странам

Известно, что в результате шторма во Французских Альпах погиб один человек, еще одного – разыскивают.