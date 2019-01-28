Из-за ужасной гололедицы в Канаде столкнулись 50 автомобилей: видео

На востоке Канады сильные осадки и гололедица стали причиной травмирования нескольких десятков людей. В частности, под Монреалем столкнулись около 50 автомобилей.

В результате ДТП несколько человек получили травмы, они были госпитализированы.

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По данным местных СМИ, дорога оставалась заблокирована несколько часов, пока полиция и спецслужбы не убрали разбитые машины. Из-за непогоды нарушился режим движения общественного транспорта. Некоторые водители оставляли свои машины и шли пешком до ближайшей заправки.

Автомобили не могли затормозить из-за скользкой дороги: смотрите видео

Коммунальные службы Монреаля просто не успевают расчищать сугробы. Синоптики предупреждают: сложные погодные условия сохранятся следующие несколько дней.

Авто врезалось в полицейскую машину: смотрите видео

Но некоторые канадцы, ожидая, пока машины не разъедутся, устроили хоккейный матч прямо на трассе.