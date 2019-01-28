Через жахливу ожеледицю у Канаді зіткнулися 50 автомобілів: відео

На сході Канади сильні опади та ожеледиця стали причиною травмування кількох десятків людей. Зокрема під Монреалем зіткнулися близько 50 автомобілів.

В результаті ДТП кілька людей отримали травми, їх було госпіталізовано.

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За даними місцевих ЗМІ, дорога залишалася заблокована кілька годин, поки поліція і спецслужби не прибрали розбиті машини. Через негоду порушився режим руху громадського транспорту. Деякі водії залишали свої машини і йшли пішки до найближчої заправки.

Автомобілі не могли загальмувати через слизьку дорогу: дивіться відео

Комунальні служби Монреаля просто не встигають розчищати замети. Синоптики попереджають складні погодні умови утримаються наступні кілька днів.

Авто врізалося в поліцейську машину: дивіться відео

Але деякі канадці, чекаючи, поки машини не роз’їдуться, влаштували хокейний матч прямо на трасі.