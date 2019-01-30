Потужні снігопади у Європі: у яких аеропортах затримують авіарейси

Потужні снігопади, які продовжують накривати низку європейських країн, паралізували роботу декількох аеропортів. Так, у Франції, Бельгії та Британії затримуються пасажирські авіарейси.

Про високий рівень затримки авіарейсів інформує Європейська організація з безпеки аеронавігації у Twitter.

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Через снігопади затримуються рпольоти в Манчестері, Парижі, Ліллі та Брюселі,

– мовиться у повідомленні.

Так, зокрема, в авіакомпанії Vueling Airlines повідомили про можливу зміну або скасування деяких рейсів.

Snow causing high levels of #flightdelay at Manchester, Paris, Lille and Brussels https://t.co/9jlAxCmjZe — EUROCONTROL (@eurocontrol) 30 января 2019 г.

"Зважаючи на несприятливі погодні умови в Європі, деякі з наших польотів можуть бути порушені. Будь ласка, перевірте статус рейсу", – зазначають там.

#VuelingInforms Due to adverse weather conditions in Europe, some of our flights might be affected. Please check flight status here: https://t.co/6YLvC99A8y — Vueling Airlines (@vueling) 30 января 2019 г.

Зазначимо, що у Франції вирує шторм Габріель, який приніс із собою сильний вітер, снігопади та ожеледь. Найбільш потужні хуртовини накрили північ країни, передає The Lokal.



Погодна карта Європи: шторм Габрієль вдарив по країнах

Відомо, що в результаті шторму у Французьких Альпах загинула одна людина, ще одну – розшукують.