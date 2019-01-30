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      Потужні снігопади у Європі: у яких аеропортах затримують авіарейси

      379 Читать новость на русском
      Аеропорт французького Лілля
      Аеропорт французького Лілля / Ілюстративне фото

      Потужні снігопади, які продовжують накривати низку європейських країн, паралізували роботу декількох аеропортів. Так, у Франції, Бельгії та Британії затримуються пасажирські авіарейси.

      Про високий рівень затримки авіарейсів інформує Європейська організація з безпеки аеронавігації у Twitter.

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      Через снігопади затримуються рпольоти в Манчестері, Парижі, Ліллі та Брюселі,
      – мовиться у повідомленні.

      Так, зокрема, в авіакомпанії Vueling Airlines повідомили про можливу зміну або скасування деяких рейсів.

      "Зважаючи на несприятливі погодні умови в Європі, деякі з наших польотів можуть бути порушені. Будь ласка, перевірте статус рейсу", – зазначають там.

      Зазначимо, що у Франції вирує шторм Габріель, який приніс із собою сильний вітер, снігопади та ожеледь. Найбільш потужні хуртовини накрили північ країни, передає The Lokal.

      карта погода снігопад шторм Європа
      Погодна карта Європи: шторм Габрієль вдарив по країнах

      Відомо, що в результаті шторму у Французьких Альпах загинула одна людина, ще одну – розшукують.

      Теги: Погода Європа авіація Новини Франції Бельгія Великобританія
      Джерело: 24 Канал
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