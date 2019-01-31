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      Украинцам советуют не посещать некоторые регионы США из-за снежного шторма "Джейден"

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      Снежный шторм "Джейден" в штате Иллинойс
      Снежный шторм "Джейден" в штате Иллинойс / Getty Images

      Посольство Украины в США советует временно не посещать потенциально опасные регионы этой страны из-за снежного шторма "Джейден", который там бушует.

      Сейчас шторм "Джейден" принес непогоду в северные, восточные и центрально-западные штаты США. В случае, если украинцы попали в чрезвычайные ситуации, в Посольстве советуют обращаться по телефону +1 202 322 2616

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      Средний запад США сковали экстремальные морозы до -35 градусов. Синоптики говорят, что это только начало и прогнозируют температуру воздуха ниже -50 градусов.

      В США уже 3 человека погибли в результате шторма "Джейден". Два человека погибли в двух ДТП на западе штата Айова. Еще один мужчина скончался в городке Либертивилль (штат Иллинойс) от удара снегоуборочной машины.

       

      Теги: Чрезвычайное происшествие Ураган в США Новости США Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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