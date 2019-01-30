15:32
30 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Космические идеи России. Легализация чиновничьей коррупции
      Вєсті Кремля
      22:29, 29 января
      Вести.UA: Ляшко на новых колесах. Мажорная Богословская
      Вєсті.UA
      20:34, 29 января
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Жизнь на пенсии
      Згадати все
      22:37, 29 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Европа и США страдают от сильных снегопадов: фото, видео

      31 Читати новину українською
      Европу и США засыпает снегом
      Европу и США засыпает снегом / Фото из открытых источников

      В Европе начались сильные снегопады. Во Франции люди остались без света, в Британии отменены рейсы, а в США морозы до -35 градусов.

      Во Франции 40 тысяч домов остались без электричества из-за сильных снегопадов, передает franceinfo.

      Читайте также: Мощные снегопады в Европе: в каких аэропортах задерживают авиарейсы

      В некоторых регионах страны порывы ветра достигали 110 километров в час, а сугробы выросли до 10 сантиметров.

      Франція снігопад негода у Європі
      Из-за непогоды люди остались без света

      В аэропорту британского Манчестера из-за снегопада отложены несколько рейсов, а горожане оставляют дома свои авто и становятся на лыжи.

      Из-за стихии вынужденные каникулы в некоторых школах, заблокированы дороги в Англии, Шотландии и Уэльсе.

      За океаном, в США-три человека стали жертвами зимнего шторма "Джейден". Два человека погибли в двух ДТП на западе штата Айова, передает The Weather Channel. В городке Либертивилль (штат Иллинойс) мужчина скончался от удара снегоуборочной машины.

      Средний запад Соединенных Штатов сковали экстремальные морозы до -35 градусов. Синоптики прогнозируют это только начало – и ожидают температуры воздуха ниже -50 градусов.

       

      Теги: Чрезвычайное происшествие Новости Франции Новости США Великобритания
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Электронная медицина в режиме "Smart-city"
      сегодня , 15:00 Электронная медицина в режиме "Smart-city"
      Максим Єфімов 265
      Боротьба з корупцією в Україні: що не так у риториці Порошенка
      сегодня , 13:00 Боротьба з корупцією в Україні: що не так у риториці Порошенка
      Олександра Дрік 163
      Інформаційна гігієна: 15 правил боротьби з фейками
      сегодня , 12:03 Інформаційна гігієна: 15 правил боротьби з фейками
      Блог Медіа 228
      Биография Ульяны Супрун: топ-факты про реформаторку и разрушительницу мифов
      сегодня , 11:25 Биография Ульяны Супрун: топ-факты про реформаторку и разрушительницу мифов
      4702
      Порошенко йде на другий термін: його козирі та можливі плани щодо конкурентів
      сегодня , 08:40 Порошенко йде на другий термін: його козирі та можливі плани щодо конкурентів
      Артем Овдієнко 2760
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В Японии бушует тайфун "Роке". Фото
       21 сентября 2011 , 22:00
      Столицу Египта накрыла песчаная буря – фото, видео
       16 января , 18:52
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук