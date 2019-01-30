Европа и США страдают от сильных снегопадов: фото, видео

В Европе начались сильные снегопады. Во Франции люди остались без света, в Британии отменены рейсы, а в США морозы до -35 градусов.

Во Франции 40 тысяч домов остались без электричества из-за сильных снегопадов, передает franceinfo.

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В некоторых регионах страны порывы ветра достигали 110 километров в час, а сугробы выросли до 10 сантиметров.



Из-за непогоды люди остались без света

В аэропорту британского Манчестера из-за снегопада отложены несколько рейсов, а горожане оставляют дома свои авто и становятся на лыжи.

Manchester Airport closed for a minimum of 2hrs. pic.twitter.com/yDXFX1hVyv — Michael Shackleton (@MShacks) January 30, 2019

Из-за стихии вынужденные каникулы в некоторых школах, заблокированы дороги в Англии, Шотландии и Уэльсе.

Are you a headteacher?

Have you shut your school due to #snow?

We want to know more about why schools are closed and how those decisions are made.

Tweet us or email: [email protected]

#teacher #teaching #schoolclosure pic.twitter.com/lhJBodvPNp — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) January 30, 2019

За океаном, в США-три человека стали жертвами зимнего шторма "Джейден". Два человека погибли в двух ДТП на западе штата Айова, передает The Weather Channel. В городке Либертивилль (штат Иллинойс) мужчина скончался от удара снегоуборочной машины.

Средний запад Соединенных Штатов сковали экстремальные морозы до -35 градусов. Синоптики прогнозируют это только начало – и ожидают температуры воздуха ниже -50 градусов.

Be careful out there this morning!! Lots of ice on side streets and sidewalks! Even if your not seeing a lot of accumulation on roads, don’t be fooled, they can very slick! @CBS21NEWS pic.twitter.com/Va4dD3zdzY — Joe Ducey (@joeduceyreports) January 30, 2019