Европа и США страдают от сильных снегопадов: фото, видео
В Европе начались сильные снегопады. Во Франции люди остались без света, в Британии отменены рейсы, а в США морозы до -35 градусов.
Во Франции 40 тысяч домов остались без электричества из-за сильных снегопадов, передает franceinfo.
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В некоторых регионах страны порывы ветра достигали 110 километров в час, а сугробы выросли до 10 сантиметров.
Из-за непогоды люди остались без света
В аэропорту британского Манчестера из-за снегопада отложены несколько рейсов, а горожане оставляют дома свои авто и становятся на лыжи.
Из-за стихии вынужденные каникулы в некоторых школах, заблокированы дороги в Англии, Шотландии и Уэльсе.
За океаном, в США-три человека стали жертвами зимнего шторма "Джейден". Два человека погибли в двух ДТП на западе штата Айова, передает The Weather Channel. В городке Либертивилль (штат Иллинойс) мужчина скончался от удара снегоуборочной машины.
Средний запад Соединенных Штатов сковали экстремальные морозы до -35 градусов. Синоптики прогнозируют это только начало – и ожидают температуры воздуха ниже -50 градусов.