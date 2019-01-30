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      Європа та США потерпають від сильних снігопадів: фото, відео

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      Європу та США засипає снігом
      Європу та США засипає снігом / Фото з відкритих джерел

      У Європі розпочалися сильні снігопади. У Франції люди залишилися без світла, у Британії скасовані рейси, а у США морози до -35 градусів.

      У Франції 40 тисяч будинків залишилися без електрики через сильні снігопади, передає franceinfo.

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      У деяких регіонах країни пориви вітру сягали 110 кілометрів на годину, а замети виросли до 10 сантиметрів.

      Франція снігопад негода у Європі
      Через негоду люди залишилися без світла

      У аеропорту британського Манчестеру через снігопад відкладено кілька рейсів, а містяни залишають удома свої авто і стають на лижі.

      Через стихію вимушені канікули в деяких школах, заблоковані дороги в Англії, Шотландії та Уельсі.

      За океаном, у США – троє людей стали жертвами зимового шторму "Джейден". Дві людини загинули у двох ДТП на заході штату Айова, передає The Weather Channel. У містечку Лібертівілль (штат Іллінойс) чоловік помер від удару снігоприбиральної машини.

      Середній захід Сполучених Штатів скували екстремальні морози до -35 градусів. Синоптики прогнозують це лише початок – і очікують температури повітря нижче -50 градусів. 

       

      Теги: Новини США Новини Франції Надзвичайні ситуації Великобританія
      Джерело: 24 канал
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