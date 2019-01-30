Європа та США потерпають від сильних снігопадів: фото, відео

У Європі розпочалися сильні снігопади. У Франції люди залишилися без світла, у Британії скасовані рейси, а у США морози до -35 градусів.

У Франції 40 тисяч будинків залишилися без електрики через сильні снігопади, передає franceinfo.

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У деяких регіонах країни пориви вітру сягали 110 кілометрів на годину, а замети виросли до 10 сантиметрів.



Через негоду люди залишилися без світла

У аеропорту британського Манчестеру через снігопад відкладено кілька рейсів, а містяни залишають удома свої авто і стають на лижі.

Manchester Airport closed for a minimum of 2hrs. pic.twitter.com/yDXFX1hVyv — Michael Shackleton (@MShacks) January 30, 2019

Через стихію вимушені канікули в деяких школах, заблоковані дороги в Англії, Шотландії та Уельсі.

Are you a headteacher?

Have you shut your school due to #snow?

We want to know more about why schools are closed and how those decisions are made.

Tweet us or email: [email protected]

#teacher #teaching #schoolclosure pic.twitter.com/lhJBodvPNp — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) January 30, 2019

За океаном, у США – троє людей стали жертвами зимового шторму "Джейден". Дві людини загинули у двох ДТП на заході штату Айова, передає The Weather Channel. У містечку Лібертівілль (штат Іллінойс) чоловік помер від удару снігоприбиральної машини.

Середній захід Сполучених Штатів скували екстремальні морози до -35 градусів. Синоптики прогнозують це лише початок – і очікують температури повітря нижче -50 градусів.

Be careful out there this morning!! Lots of ice on side streets and sidewalks! Even if your not seeing a lot of accumulation on roads, don’t be fooled, they can very slick! @CBS21NEWS pic.twitter.com/Va4dD3zdzY — Joe Ducey (@joeduceyreports) January 30, 2019