Європа та США потерпають від сильних снігопадів: фото, відео
У Європі розпочалися сильні снігопади. У Франції люди залишилися без світла, у Британії скасовані рейси, а у США морози до -35 градусів.
У Франції 40 тисяч будинків залишилися без електрики через сильні снігопади, передає franceinfo.
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У деяких регіонах країни пориви вітру сягали 110 кілометрів на годину, а замети виросли до 10 сантиметрів.
Через негоду люди залишилися без світла
У аеропорту британського Манчестеру через снігопад відкладено кілька рейсів, а містяни залишають удома свої авто і стають на лижі.
Через стихію вимушені канікули в деяких школах, заблоковані дороги в Англії, Шотландії та Уельсі.
За океаном, у США – троє людей стали жертвами зимового шторму "Джейден". Дві людини загинули у двох ДТП на заході штату Айова, передає The Weather Channel. У містечку Лібертівілль (штат Іллінойс) чоловік помер від удару снігоприбиральної машини.
Середній захід Сполучених Штатів скували екстремальні морози до -35 градусів. Синоптики прогнозують це лише початок – і очікують температури повітря нижче -50 градусів.
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