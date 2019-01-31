Українцям радять не відвідувати деякі регіони США через сніговий шторм "Джейден"

Посольство України у США радить тимчасово не відвідувати потенційно небезпечні регіони цієї країни через сніговий шторм "Джейден", який там вирує.

Наразі шторм "Джейден" приніс негоду у північні, східні та центрально-західні штати США. У разі, якщо українці потрапили у надзвичайні ситуації, у Посольстві радять звертатися за телефоном +1 202 322 2616

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Середній захід США скували екстремальні морози до -35 градусів. Синоптики кажуть, що це лише початок та прогнозують температуру повітря нижче -50 градусів.

У США вже 3 людей загинули внаслідок шторму "Джейден". Дві людини загинули у двох ДТП на заході штату Айова. Ще один чоловік помер у містечку Лібертівілль (штат Іллінойс) від удару снігоприбиральної машини.