01:15
31 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нова любов Путіна. Загроза для Росії
      Вєсті Кремля
      21:52, 30 січня
      Вєсті.UA: Провальні плани Медведчука. Нова професія Луценко
      Вєсті.UA
      21:29, 30 січня
      Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу
      ЦРУ
      09:00, 25 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Життя на пенсії
      Згадати все
      22:37, 29 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Українцям радять не відвідувати деякі регіони США через сніговий шторм "Джейден"

      165 Читать новость на русском
      Сніговий шторм "Джейден" у штаті Іллінойс
      Сніговий шторм "Джейден" у штаті Іллінойс / Getty Images

      Посольство України у США радить тимчасово не відвідувати потенційно небезпечні регіони цієї країни через сніговий шторм "Джейден", який там вирує.

      Наразі шторм "Джейден" приніс негоду у північні, східні та центрально-західні штати США. У разі, якщо українці потрапили у надзвичайні ситуації, у Посольстві радять звертатися за телефоном +1 202 322 2616

      Читайте також: Європа та США потерпають від сильних снігопадів: фото, відео

      Середній захід США скували екстремальні морози до -35 градусів. Синоптики кажуть, що це лише початок та прогнозують температуру повітря нижче -50 градусів.

      У США вже 3 людей загинули внаслідок шторму "Джейден". Дві людини загинули у двох ДТП на заході штату Айова. Ще один чоловік помер у містечку Лібертівілль (штат Іллінойс) від удару снігоприбиральної машини.

       

      Теги: Новини України Новини США Ураган у США Надзвичайні ситуації
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Уничтожают изнутри: почему Евросоюз начинает разваливаться
      сьогодні , 00:30 Уничтожают изнутри: почему Евросоюз начинает разваливаться
      Іван Яковина 127
      Головні новини 30 січня: зменшення норми споживання газу, стрілянина у Миколаєві
      30 січня , 22:25 Головні новини 30 січня: зменшення норми споживання газу, стрілянина у Миколаєві
      1566
      Росія виділила мільйони на вибори в Україні: скільки і на що витратить
      30 січня , 22:01 Росія виділила мільйони на вибори в Україні: скільки і на що витратить
      Артем Овдієнко 609
      Найочікуваніші смартфони Xiaomi в 2019 році – анонс Техно 24
      30 січня , 21:07 Найочікуваніші смартфони Xiaomi в 2019 році – анонс Техно 24
      Анастасія Можаровська 866
      Керівник апарату глави СБУ: ПВК "Вагнера" не існує. Є позаштатний підрозділ ГРУ Росії
      30 січня , 20:00 Керівник апарату глави СБУ: ПВК "Вагнера" не існує. Є позаштатний підрозділ ГРУ Росії
      Євгенія Мазур 2017
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Що зникло з Києво-Печерської лаври: з’явились деталі
       11 січня , 20:53
      Які контракти на транзит газу до Європи вигідні Україні
       23 січня , 07:02
      Екс-форвард збірної України відзначився черговим голом – він серед найкращих снайперів іноземного чемпіонату
       3 грудня 2018 , 13:00
      Шахраї пропонують допомогу у розмитненні "євроблях"
       3 грудня 2018 , 16:54
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук